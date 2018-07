Taxify chce mimo Prahu prorazit nízkými cenami, v Brně překvapivě nebude

Místním taxislužbám se chystá konkurovat především nižší cenou, kterou podpoří ještě padesátiprocentní akční slevou na první cestu.

Do počáteční fáze provozu se připojí desítky šoférů ze zmíněných měst. „Nepotřebujete hned na začátku pokrýt potřeby každého obyvatele. Zákazníci budou naše služby objevovat postupně,“ uvedl šéf Taxify pro Česko a Slovensko Roman Sysel.

Překvapivě firma z plánu české expanze vypustila Brno, o kterém jako o dalším potenciálním cíli nedávno hovořil zakladatel společnosti Markus Villig. Zájem lidí i šoférů Taxify v posledních měsících testovalo podle Sysla i zde, nakonec se ale společnost moravskou metropoli rozhodla vynechat podobně jako například Hradec Králové a Pardubice, o které se původně rovněž zajímala.

Ještě na začátku loňského roku přitom český zástupce uváděl, že kromě Prahy není v Česku dostatečně velké město, do kterého by rozšíření služby dávalo ekonomický smysl. Nyní je ale situace zcela opačná. V Estonsku například firemní centrála zkouší zavádění taxislužby do měst s deseti tisíci obyvateli. I v Česku je dlouhodobým plánem zkusit podobný byznys rozjet i ve městech s řádově 20 až 30 tisíci lidmi.

Stejná pravidla pro všechny

Rozšíření služby přichází dva týdny poté, co Sdružení českých taxikářů požadovalo po vládě, aby služby typu Taxify nebo Uber vypnula. Uber se sice zavázal evidovat u nových řidičů tržby prostřednictvím elektronické evidence a předávat státu informace o jízdách pro potřeby daňové správy, to se ale zástupcům klasických taxislužeb zdá málo. Dlouhodobě upozorňují, že pro řidiče alternativních platforem platí měkčí pravidla.

Dokud nebude nový zákon o taxislužbě, který mobilní platformy pro sjednání přepravy postaví naroveň s klasickými taxi, zůstane Uber působit pouze v hlavním městě, uvedla mluvčí společnosti Miroslava Jozová. Poté podle ní připadá v úvahu případné rozšíření. Společnost by se například mohla vrátit do Brna, kde na začátku loňského roku krátce působila.

Konkurenční Liftago podrobnosti o plánovaném rozšíření nechce prozradit. „Aktuálně nabíráme řidiče v krajských městech, nicméně jde pouze o licencované profesionály, protože to je jediná zákonná cesta,“ uvedl šéf Liftaga Ondřej Krátký.

Deficit v požadavku úřadů na provozování jízd pouze šoféry s živnostenským oprávněním dohánějí i ostatní provozovatelé, kteří se na rozdíl od Liftaga doposud nevyhýbali amatérským šoférům. Podle Sysla Taxify nikdy nezjišťovalo, zda jejich šoféři oprávnění mají. Nyní je ale vyzvali, aby si o ně zažádali a podle Sysla stovky z nich již potřebné doklady předložily.

Nové trhy chce Taxify získat hlavně nízkou cenou, v řadě krajských měst je totiž taxislužba dražší než v Praze. Například ceny za kilometr jízdy se pohybují kolem 20 korun. Zejména od kratších jízd pak zákazníky odrazuje stanovení minimální částky za jízdu, které se často blíží stokoruně. Ceny Taxify bez započtení akční slevy začínají na osmi korunách a 90 haléřích za kilometr. K tomu se platí tři koruny za minutu jízdy a 25 korun nástupní sazba.