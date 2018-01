Temelín a Dukovany dodaly do sítě víc elektřiny, produkce bude růst dál

Výrazně vyšší byla výroba v Temelíně, kde už 27. listopadu 2017 energetici překonali historický výrobní rekord. Dukovanská jaderná elektrárna získala koncem roku potřebná povolení k dlouhodobému provozu a její výroba by měla vzrůst letos. Celkový výsledek výroby v českých jaderných elektrárnách byl pátý nejlepší od roku 2000, kdy byl spuštěn první blok Temelína. Jádro se na výrobě elektřiny v Česku podílí zhruba 35 procenty.

„Pozitivně hodnotím hladký průběh loňské odstávky v Temelíně. Dukovany za sebou mají mimořádně náročné období a právě u nich vidíme hlavní příležitost k vyšší výrobě v tomto roce. Naší absolutní prioritou ale vždy bude bezpečný a stabilní provoz obou klíčových zdrojů,“ uvedl ředitel divize jaderná energetika ČEZ a člen představenstva Bohdan Zronek.

K výraznému růstu výroby v loňském roce přispěla kromě technických opatření především optimalizace odstávek v Temelíně a posun té aktuální na přelom loňského a letošního roku. Tento krok se částečně promítne do výsledků jihočeské elektrárny v roce 2018. Růst by proto měla především výroba v Dukovanech. „Naším cílem rozhodně nebude trhání rekordů, ale vracíme se do standardního provozu. Čeká nás navíc plnění podmínek stanovených při prodloužení povolení k provozu,“ dodal ředitel dukovanské elektrárny Miloš Štěpanovský.

Do jaderné elektrárny Dukovany investoval ČEZ od jejího spuštění přes 18 miliard korun. Loni 19. prosince získala časově neomezené povolení k provozu třetího a čtvrtého výrobního bloku, stejná už měla i pro první a druhý blok. Povolení je ale provázeno řadou podmínek a elektrárna musí dodržovat nastavené limity. Její další provoz ČEZ odhaduje na dalších nejméně 20 let s možností dalšího prodloužení. Odpovídá tomu i plán výstavby jednoho či dvou nových výkonnějších bloků ve stejné lokalitě.

Konkrétní plány výroby společnost ČEZ s ohledem na legislativu zveřejní podle druhu paliv až při prezentaci hospodářských výsledků za rok 2017 a očekávaných výsledku za rok 2018 na konci února. Nejvyšší roční výroby 15,68 GWh v Dukovanech energetici dosáhli v roce 2013. Tato hodnota například překonává roční spotřebu všech českých domácností. Od zahájení provozu elektrárna vyrobila přes 418 TWh elektřiny, která by stačila na pokrytí celkové spotřeby České republiky na téměř sedm let a všem domácnostem na 28 let.