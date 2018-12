Tendry za miliardy. Železničáři modernizují trať u Sudoměře a Černošic

Kromě zmiňovaného úseku na jihozápadě Prahy, který má podle odhadu projektantů vyjít na 3,6 miliardy korun a zhruba čtyřmiliardové zakázky na modernizaci trati mezi Veselím nad Lužnicí a Doubím u Tábora, počítá Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) s vypsáním zakázek rovněž na modernizaci tratí z Bíliny do Oldřichova u Duchcova, z Valašského Meziříčí do Hustopečí nad Bečvou, z Lysé nad Labem do Čelákovic a přestavbou železniční stanice Pačejov na Klatovsku.

Plánované železniční stavby Modernizace tratí Veselí n. L. - Tábor (2. část); Veselí n. L. - Doubí u Tábora; Soběslav – Doubí (2.etapa): 4 miliardy Kč



Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem - Čelákovice (mimo žel. stanic): 1,5 miliardy Kč



Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina: 1,8 miliardy Kč



Výstavba nástupišť na železniční stanici Pačejov: 1,1 miliardy Kč



Optimalizace trati Praha Smíchov – Černošice (mimo žel. stanic): 3,6 miliardy Kč



Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské Meziříčí-Hustopeče nad Bečvou: 1,6 miliardy Kč



„Ve všech případech jde o stavby s náklady, které přesahují jednu miliardu korun,“ uvedl generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda. Polovina z uvedených projektů se však už nyní potýká se zpožděním proti původnímu harmonogramu. Jak v případě optimalizace trati Smíchov Černošice, tak stavby u Soběslavi a Duchcova se už v letošním roce mělo začít stavět.

Přípravu novostavby koridorové trati mezi Veselím nad Lužnicí a Doubím, která z velké většiny vede v nové stopě komplikovaly výkupy pozemků. „Šlo zejména o pozemky, převážně zemědělské, které byly a jsou dotčené nejen stavbou dráhy, ale i přeložkami komunikací v návaznosti na již realizovanou stavbu dálnice D3,Uvedl mluvčí SŽDC Pavel Tesař.

Optimalizaci trati ze Smíchova do Černošic pak zpozdilo přepracovávání původního projektu na plánovanou změnu napájecího systému ze stejnosměrného na střídavý.