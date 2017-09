Je větší zima, Češi začali dřív topit. Připlácet za teplo nebudou

Přitápět začaly teplárny pro Liberec, Jihlavu i Plzeň. Kvůli chladnějšímu počasí otevřely kohouty také v Ašském výběžku, na Sokolovsku a Trutnovsku. Na teplejší jižní Moravě a v dalších oblastech se vytápět začne nejspíš o tomto víkendu.

„Topná sezóna začala letos zhruba o deset dní dříve než vloni. Teplárny jsou na ni dobře připravené,“ řekl ředitel Teplárenského sdružení Martin Hájek.

Podle Českého statistického úřadu využívá teplo ze zdrojů mimo byt 1,6 milionu domácností. Mezi zdroje patří blokové kotelny, domovní kotelny, teplárny, elektrárny apod.

Ceny tepla se uzavírají vždy na kalendářní rok, mění se až od 1. ledna. Nové ceníky na rok 2018 ještě teplárny nemají, měly by je oznámit šest týdnů před koncem roku. Domácnosti se ale zdražení nemusí bát.

„Myslím, že by k ráznému zdražení nemělo dojít. Většinou to bývá tak, že některé teplárny zdraží o jedno dvě procenta,“ uvedl mluvčí sdružení Pavel Kaufmann. Cena se odvíjí například od ceny paliv, vody nebo nákladů práce.

Pokud se během září na delší dobu oteplí, je možné, že teplárny vytápění zase přeruší. „V minulých letech to bylo sice v září pravidlem, podle aktuální předpovědi to ale letos zatím neočekáváme,“ dodal Hájek. Období až do 8. října má být podle Českého hydrometeorologického ústavu teplotně průměrné až podprůměrné, teplota se má pohybovat mezi 11,5 až 13,5 stupně Celsia.

Spotřeba tepla je letos o čtyři procenta vyšší než v minulém roce.