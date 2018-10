Britské Tesco volá po vyšším zdanění zboží prodávaného přes internet

Šéf řetězce Tesco, které je v Británii největším maloobchodním řetězcem, považuje selhání v adekvátním zdanění digitálních firem za problém celého odvětví, uvedl deník The Guardian. Lewis již před třemi lety hovořil o „smrtícím koktejlu tlaků v maloobchodním sektoru“, a dnes dochází na jeho slova.

Apeluje proto na britského ministra financí Philipa Hammonda, aby zavedl speciální 2% daňovou sazbu na veškeré zboží, které se prodává na internetu.



„Daňová zátěž dosáhla úrovně, kdy společnosti krachují,“ citoval list Lewisovo vyjádření z nedělního rozhovoru pro Daily Mail. Ředitel se ptá, jestli britská vláda dostatečným způsobem promyslela co se stane, až maloobchodní sektor začne klesat a s tím spojené ztráty pracovních míst začnou být výrazné.



Pokud má tradiční maloobchod přežít, je podle Lewise nutná změna v daňovém systému. Jenom v Británii v něm pracuje 4,2 milionu lidí, píše deník The Times. Speciální daň na zboží zakoupené online by podle šéfa Tesca přinesla do státní pokladny minimálně 1,25 miliardy liber, což by mohlo vést ke snížení sazeb pro klasické kamenné prodejny.



Kamenné prodejny jsou v daňovém systému znevýhodněny

V Británii jsou tyto speciální sazby (business rates) navázány na hodnotu majetku, jejž firmy využívají a představují významnou část příjmů tamního státního rozpočtu. Deník uvádí, že díky této formě daně se ročně ve Spojeném království vybere přibližně 30 miliard liber.



Sazba však značně znevýhodňuje klasické kamenné prodejny. Kvůli jejich rozlehlým provozovnám na ně doléhá mnohem víc, než na internetové prodejce. Maloobchodní sektor ročně zaplatí ze zmiňovaných 30 miliard přibližně čtvrtinu, přičemž online obchodníci hradí pouhý zlomek této částky.



Britský ministr financí Hammond minulý týden prohlásil, že „globální internetoví giganti musí férovým způsobem přispívat na financování veřejných služeb“, přičemž nejlepší cestou ke zdanění nadnárodních společností je podle něj mezinárodní dohoda. Hammond však uvedl, že „pokud se nedokážeme dohodnout, Británie přijde s vlastní verzí digitální daně“.



Británie už dřív zvažovala zdanění příjmu velkých internetových společností jako Facebook či Google, uvedla agentura Reuters. Opatření mělo fungovat do té doby, než se mezinárodní daňová pravidla přizpůsobí digitálním firmám, které mohou přesouvat své tržby a zisky mezi jednotlivými jurisdikcemi.