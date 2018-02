Tesco vyvíjí novou značku. Cenově se chce vyrovnat Lidlu

Největší britská supermarketová skupina plánuje rozjet nový projekt, díky kterému by se vyrovnala konkurentům, jakými jsou Aldi a Lidl. Tesco tvrdí, že vyvíjí samostatnou značku, která by cenově odpovídala německým diskontním prodejcům a zabránila posunu zákazníků směrem k nim. Nový řetězec by ale nabízel mnohem omezenější nabídku výrobků. Těch by oproti klasickým 25 tisícům byly jen tři tisíce. Informoval o tom server The Guardian.

Prodejce hlásí, že najal poradce z Boston Consulting Group, aby pracovali na nových plánech. Podle periodika The Sunday Sun po nich také požadoval, aby podepsali dohodu o mlčenlivosti. Tesco odmítlo komentovat jakékoli kroky, ale minulý týden oznámilo, že plánuje vyvíjet nové formáty pro lepší obsluhu zákazníků.

Aldi a Lidl stahují zákazníky čtyř velkých supermarketů, jakými jsou Tesco, Asda, Morrisons a Sainsbury, především díky svým nízkým cenám. Aldi se v roce 2017 navíc stal pátým největším obchodníkem v Británii. Nejnovější informace od analytiků potravinářského průmyslu Kantar Worldpanel ukazují, že tržní podíl společnosti Aldi během 12 týdnů dosáhl 6, 9 %, což je oproti loňsku o necelé procento více. Lidl zvýšil svůj podíl ze 4,5 % na 5 % ve stejném období. Pro srovnání, Tesco, Sainsbury, Asda a Morrisons v minulém roce podíl na trhu ztratily.

Tiskový mluvčí Tesco v ČR Václav Koukolíček zprávu označil za spekulaci a odmítl ji dále komentovat.

Předchozí pokusy selhaly

Předchozí pokusy o zavedení slevových značek do prodejen Tesca selhaly. Odborníci však tvrdí, že nedávné spojení Tesca s velkoobchodním prodejcem Booker, který vlastní slevové výrobky již nabízí, může být velkou výhodou.

Diskontní značku vyzkoušelo Tesco naposledy zavést pod vedením Terryho Leahyho. Od kroku ale bylo nakonec upuštěno, protože se manažerský tým společnosti obával, že by tímto způsobem podkopl hlavní značku.

„Nová značka by byla velkou investicí,“ tvrdí odborníci. Způsob, jakým spotřebitelé nakupují potraviny, se navíc rychle mění. Jen málokdo v současnosti dělá velký týdenní nákup v supermarketech mimo město. Raději nakupují jídlo pravidelně poblíž svého domova. Velké supermarkety byly mimo jiné zasaženy i zavedením nákupů přes internet.