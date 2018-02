Proč bereme méně? ptají se doplňovačky zboží. Tesku hrozí velký proces

Řízení by se podle webu BBC mohlo dotknout až 200 000 zaměstnanců převážně ženského pohlaví a jeho úspěch by pro Tesco znamenal účet za kompenzace v rekordní výši až čtyř miliard liber (bezmála 114 miliard Kč).

V prodejnách největšího soukromého zaměstnavatele Británie pracují většinou ženy, zatímco ve skladech převažují muži. Podle právnické kanceláře Leigh Day, která doplňovače zboží zastupuje, činí obvyklá hodinová mzda zaměstnance na prodejně přibližně osm liber (227 Kč), zatímco na skladě je to i více než 11 liber (312 Kč).

Spor na dlouhá léta

Právníci ale považují práce za stejně hodnotné, pokud jde o vytváření zisků společnosti. Leigh Day kontaktovala už přes 1 000 pracovníků Teska, počáteční kroky má tento týden podniknout ve stovce případů. U nezávislé agentury ACAS, která řeší pracovní spory, už podala první žádosti. Podle BBC je to pravděpodobně začátek vleklého procesu pod dohledem systému speciálních tribunálů, který může trvat několik let.

„Pouze se snažíme uvést věci na správnou míru a je ostuda, že o to musíme stále bojovat i v dnešní době,“ řekla BBC Pam Jenkinsová, která pro Tesco pracuje 26 let. „Samozřejmě, že ty práce jsou malinko odlišné, ale mám-li být upřímná, jejich hodnota je stejná,“ míní. „Myslím si, že Tesco je jednou z mnoha firem, které nevěnují pozornost skutečnosti, že ženy patrně dostávají méně peněz než muži,“ dodala další dlouholetá zaměstnankyně Kim Elementová.

Měli by mít lidé doplňující zboží na prodejnách a pracovníci ve skladech obchodů stejné mzdy?

Ano 614 Ne 1259

Tesco je největším britským obchodním řetězcem a s týmem o více než 310 000 lidech také největším místním zaměstnavatelem v soukromém sektoru. Firma uvedla, že tvrdě pracuje na tom, aby finanční ohodnocení všech zaměstnanců bylo spravedlivé. K požadavkům na kompenzace se její mluvčí nevyjádřil, protože společnost podle něj zatím příslušné dokumenty nemá k dispozici.

Nebezpečný precedent

Z případu by se mohl stát největší proces ve věci rovnosti platů v historii Británie. „Ten rozsah mne překvapil,“ řekl televizi Sky News britský ministr podnikání Greg Clark.

Zpětné vyplacení rozdílu ve mzdách by se pro jednotlivé žadatele mohlo vyšplhat na 20 000 liber (570 000 Kč). Britské soudy již řeší podobná řízení vůči dalším obchodním řetězcům Asda a Sainsbury’s, přičemž u Asdy poslední verdikt podpořil právo zaměstnanců prodejen srovnávat svoji práci s tou, kterou vykonávají osoby v distribučních centrech.

„Zákon je tady od roku 1984; mohou se srovnávat odlišné práce,“ řekla Paula Leeová z Leigh Day zřejmě v odkaze na 34 let starý dodatek zákona o rovnosti platů. „To je 34 let na to, abyste si udělali ve věcech pořádek; 34 let, kdy užíváte výhody, že platíte nerovnoměrně; 34 let platových rozhodnutí a finančních rozhodnutí a 34 let skrývání toho, co je všem na očích,“ uvedla právnička.