Tesco na Smíchově se smrsklo na polovinu. Ve zbytku bude móda

Jak vyplývá z obchodního rejstříku, smlouva o prodeji se společností Klepierre, která vlastní a spravuje zbytek centra, byla uzavřena včera. Znalecký posudek ocenil zmíněný kus hypermarketu na zhruba 770 milionů korun, ale bez započtení dluhů.

Na místo Tesca budou v prvním patře čtyři noví nájemci, obchody s módou. „Chystáme zde vlajkové lodě několika mezinárodních značek. Teď jsme jim mohli nabídnout adekvátní prostor,“ uvedl David Pažitka, šéf obchodního centra a jednatel společnosti Klepierre. Ta má v Česku ještě obchodní centra Novodvorská v Praze a Plaza Plzeň.

Jaké obchody budou v prostorách po Tescu, nechce zatím Pažitka upřesnit kvůli probíhajícím jednáním. Mezi vlajkové lodě, tedy taháky do obchodního centra, co zabírají největší plochy, patří ale třeba H&M, C&A, Zara, Lindex či Marks & Spencer.

Některé značky si tak v obchodním centru zahrají jen na „škatulata, škalutata hejbejte se“ a přesunou se na plac po Tescu z jiného místa. Všechny výše zmíněné totiž už na Novém Smíchově jsou, ale s výjimkou C&A by rádi do většího. Další, co mívají menší plochy, ale chybí, jako například Esprit, S.Oliver a další.

Tesco bude mít svůj hypermarket, který nadále vlastní, „pouze“ v přízemí na zhruba šesti tisících metrech čtverečních. Z většiny nepotravinářského zboží, které bylo v horním patře, zbyl nyní dole uprostřed potravin, a na místě bývalého jezdícího pásu do prvního patra, ostrov s oblečením vlastní značky Tesca F&F, a bokem hračky a trocha papírenského sortimentu.

Zlaté vejce

Obchodní centrum na Smíchově má unikátní polohu takřka v centru města na všech dostupných dopravních prostředcích. Často se mu proto přezdívá „zlaté vejce“. V posledním známém roce 2016 mělo tržby 688 milionů korun (z nájemného) a zisk se zvýšil na 150 milionů.

Proč se Tesco zbavuje hypermarketu na Smíchově, tak vypadá na první pohled nesmyslně, ale jde to ruku v ruce s jeho strategií z poslední doby. V rámci ní se britský obchodní řetězec rozhodl v Česku udržet, ale výrazně překopat své pozice. (čtěte Tesco se mění. Prodává domy a investuje do zákazníka)

To zahrnuje několik věcí, v první řadě prodej nemovitostí, kterých vlastní po republice desítky od pouhých pozemků po obchodní domy, bývalé Priory, či celá obchodní centra. Britský řetězec se už zbavil třeba obchodního centra Letňany, Fóra Liberec, obchodního domu v Plzni či Brně.

Tesco má, ostatně jako další obchodní řetězce, dvě velikosti hypermarketu. Ty největší, což byl i Nový Smíchov, mají na deset tisíc metrů čtverečních prodejní plochy. Ty menší, se kterými začalo v roce 2004 a první byl v Mělníku, zhruba polovic.

Na Smíchově byl řez razantní, jinde jsou změny jen „kosmetické“, o tisíc až dva tisíce metrů. Třeba v Praze Letňanech, kde je také obří Tesco, si kousek z jeho plochy uřízla prodejna SportsDirect. Ta ostatně ukrajuje kousek Tesca na vícero místech, jako expandující a zároveň nekonkurující sportovní řetězec.

V jiném pražském centru, nákupním centru Eden, se zase Tesco podělilo od letošního listopadu zhruba o čtvrtinu plochy v každém patře se švédským módním řetězcem H&M. Ten patří ke skoro nezbytné výbavě každého dobře vybaveného obchodních centra. Už dříve se zcvrknul téměř na půlku hypermarket v Karlových Varech.

Důvod postřižin? “Hypermarkety tradičně věnovaly velké plochy nepotravinářskému zboží, které se stále víc kupuje u specialistů nebo na internetu, takže pro tuto plochu už není tolik využití. Současně klesla průměrná výtěžnost prodejní plochy, spolu s tím, jak se zvyšoval počet prodejen na trhu,“ shrnuje Zdeněk Skála zabývající se retailem dlouhá léta, nyní ve výzkumné agentuře GfK. Hlavní důvody jsou tedy podle něj ekonomické, efektivita provozu prodejny.

Zmenšováním ale Tesco nekončí. Už jen do konce roku například provozuje hypermarket v Centro Zlín. Pak mu končí nájemní smlouva a novou už neobnoví. Na části plochy tam Tesco nahradí Billa.

Podobně se Tesco před dvěma měsíci vytratilo z prodaného obchodního domu na Americké třídě v Plzni. Co se zde bude dít dál, zatím není jasné, ale jednou z možností je nové obchodní centrum na místě starého Prioru. Na prodej dále zůstávají obchodní domy v Hradci Králové či Pardubicích.