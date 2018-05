Britské Tesco zakáže nerecyklovatelné plastové obaly, omezí je i Češi

Jak uvedl britský deník The Independent, obchodní řetězec vyzval britskou vládu, aby mu pomohla vytvořit důslednou recyklační infrastrukturu, která by umožnila systém „uzavřené smyčky“, který by zcela zabránil vzniku odpadu.



Společnost Tesco se sama od sebe zavázala, že odstraní, sníží a přepracuje obalové materiály a jejich použití. Zároveň chce pracovat na zvyšování povědomí a vzdělávání zákazníků.

Předseda představenstva společnosti Jason Tarry již plány řetězce oznámil dodavatelům. „S našimi nejdůležitějšími dodavateli budeme spolupracovat na redesignu a redukci všech obalových materiálů. Všechny obaly, které se těžko recyklují, odstraníme do konce roku 2019,“ slíbil Tarry s tím, že se to nebude týkat černého plastu, který je sice recyklovatelný, ale ve Velké Británii se tomu tak příliš neděje.

Mezi těžko recyklovatelné materiály patří PVC, polystyren, oxy-degradovatelné plasty, vlákna PLA, ve vodě rozpustné bioplasty a průmyslově kompostovatelné plasty. Tesco se tak zbaví například plastových folií na pizze a krabičkách se zeleninou, mase, klobáskách nebo kelímků od jogurtů.

Určité kroky ke snížení plastového odpadu se chystá udělat i české Tesco. „Revidujeme používané obalové materiálů zde v Česku. Jsou samozřejmě rozdíly v recyklační infrastruktuře mezi Českou republikou a Velkou Británií, což znamená, že vše potřebujeme uzpůsobit místním poměrům. Ihned poté, co dokončíme revizi aktuálního stavu, budeme jednat i s našimi dodavateli,“ sdělil iDNES.cz tiskový mluvčí Tesco ČR Václav Koukolíček.



Válka proti plastu

Do roku 2015 se na celém světě vyprodukovalo 6,3 miliardy tun plastového odpadu, přičemž téměř 80 procent se nachází na skládkách nebo v přírodě. Podle britské premiérky Theresy Mayové je plastový odpad jednou z největších ekologických pohrom naší doby. Britská vláda se proto zavázala, že do roku 2042 zakáže ve Velké Británii veškerý odpad z plastu, kterému se lze vyhnout.

Britské supermarkety začaly zavádět recyklovatelné obaly, uličky s potravinami bez obalů nebo vratné košíky, omezovat počty plastových obalů nebo zpoplatňovat igelitové tašky a sáčky, které byly doposud zdarma. Lehké tašky jsou od letošního roku zpoplatněny i v Česku.

Válku proti plastu nezahájila jen Velká Británie. Proti plastům se tvrdě postavila celá Evropská unie, která v lednu přijala takzvanou Plastic strategy. Jejím cílem je snížit objem plastového odpadu, který je podle odhadů jen ve třiceti procentech recyklovatelný.