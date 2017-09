Tesco šlo do sebe. Ukázalo, kolik potravin ročně vyhodí

Podle zveřejněných údajů se od února 2016 do února 2017 prodalo jen v českých v prodejnách Tesco celkem 654 249 tun potravin. Z toho 14 704 tun byly potravinové přebytky, které řetězec neprodal. Přičemž více než polovina - 7 318 tun - potravin z nich byla vhodná ke konzumaci. Ale jen 779 tun se darovalo pro další spotřebu neziskovým organizacím a 6 538 tun se vyhodilo.

Nejvíce neprodaných potravin tvořilo ovoce - asi 44 procent. Hned za ním s 31 procenty bylo pečivo. Hotových jídel zůstalo 8 procent.

V celé střední Evropě (Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko) se za měřené období prodalo 3,35 milionu tun potravin, z nichž 60 918 tun tvořily potravinové přebytky, ze kterých se 19 tisíc tun vyhodilo.

„Věříme, že zveřejňováním našich výsledků plýtvání potravinami činíme správně. Bez znalosti konkrétních čísel je nemožné si stanovit cíle a provést kroky k redukování množství jídla, které přichází na zmar. Díky zveřejnění našich výsledků budeme schopni měřit náš pokrok ve vztahu k našim cílům a najít slabé stránky, na něž se bude třeba do budoucna zaměřit,“ píše v tiskové zprávě Tesco.

Proti plýtvání potravinami už Tesco bojuje několika způsoby

Jedním z nich je lepší organizace zásobování nebo slevování potravin, které se blíží ke konci své spotřební lhůty. Všechny potravinové přebytky, které jsou bezpečné pro lidskou konzumaci, řetězec daruje potravinovým bankám a místním charitativním organizacím.

Kromě toho mohou lidé v obchodech najít i tzv. křivé ovoce a zeleninu, které barvou, tvarem nebo texturou neodpovídají ideálním představám obchodníků. Takovou zeleninu a ovoce obchodní řetězce dlouhá léta nenabízely. Jako první s tím začal Penny Market.

Naopak nabídky typu 1+1 už ve středoevropských prodejnách Tesco nenajdete (psali jsme zde). „Tyto nabídky jsme v našich středoevropských prodejnách zrušili, abychom zákazníkům usnadnili nákup pouze toho, co skutečně potřebují, a doma tak plýtvali méně,“ uvedlo Tesco.

Od začátku spolupráce s potravinovými bankami už Tesco lidem v nouzi darovalo 12 tisíc tun potravin po celé střední Evropě. Z darovaných potravin vzniklo přibližně 29 milionů porcí jídla. Do akce se zapojilo přes 500 obchodů Tesco ve střední Evropě. Do konce roku by však chtěl řetězec toto číslo zvýšit na 600.

„Rádi bychom apelovali na celé potravinářské odvětví, včetně naší konkurence, aby transparentním způsobem sdílelo své výsledky plýtvání potravinami. Společně můžeme pomoct řešit plýtvání potravinami na poli i na talíři,“ vyzývá Tesco ostatní.