Pomůžeme lidem méně plýtvat zeleninou, říká šéf Tesca pro střední Evropu

Tesco končí s výhodnými 1+1 baleními. Jakou reakci od zákazníků očekáváte?

Věříme, že jim poskytneme stejnou kvalitu za stejné peníze, a to díky snížení cen.

Nejde ale jen o snížení ceny v poměru k objemu balení?

Upřímně, pokud snížíme velikost obsahu balení o to, co lidé nevyužijí, postupujeme správně, protože tím snižujeme plýtvání jídlem.

Jak se k vaší snaze snížit plýtvání jídlem postaví zákazníci?

Myslím, že ocení naši snahu ušetřit jejich peníze. Když se snažíte poskytnou zákazníkům to, co skutečně chtějí, budou se k vám častěji vracet. Věřím, že naši snahu ocení i lidé, kteří se podílejí na utváření veřejného mínění.

Máte na mysli nějaké známé tváře, které s vámi na této agendě spolupracují?

Plýtvání jídlem leží na srdci mnoha lidem, takže je těžké vybírat mezi jednotlivci. Velice blízce spolupracuje se všemi klíčově zainteresovanými stranami. Ať už se jedná o vlády jednotlivých zemí, potravinové banky a charity, naše dodavatele nebo iniciativy pro udržitelnou ekonomiku jako WRAP.

Jaké jsou tedy v dohledné době nejlepší možnosti, jak omezit plýtvání jídlem?

Soustředíme se na tři hlavní oblasti. Prvořadě se snažíme snížit plýtvání jídlem u nás samotných. To se týká zpřesnění našich objednávek nákupu a prodeje ale i nabídky ovoce a „ošklivější zeleniny“ z řady perfectly imperfect.

Za druhé úzce spolupracujeme s našimi dodavateli a zefektivňujeme celou dodavatelskou síť tak, aby ovoce a zelenina dorazily do našich regálů čerstvé a vydržely déle.

A v neposlední řadě tak máme velkou možnost v zamezení plýtvání jídlem pomoci i našim zákazníkům.

Jaké je podle vás povědomí o snaze zamezit plýtvání s potravinami?

Na tom, jak zacházíme s jídlem, záleží více a více lidem. To samé platí i pro naše pracoviště. Zaměstnanci začínají po firmách vyžadovat větší zodpovědnost i v tomto ohledu. Tento trend je víc a víc vidět u takzvané generace mileniánů.

Bavíme se o plýtvání jídlem, ale neméně důležitý je dopad na životní prostředí a uhlíková stopa při převozu a skladování potravin. Snažíte se o lepší efektivitu i v tomto směru?

Klíčové jsou pro nás najeté kilometry. Optimalizujeme síť mezi našimi obchody a sklady a snažíme se zefektivnit i dovoz zboží – například ovoce ze Španělska. Tím snižujeme i naši uhlíkovou stopu.

Týká se to i vašich obchodů? Usilujete o to, aby byly udržitelné a šetrnější k životnímu prostředí?

Vždy, když modernizujeme nebo stavíme nové obchody, postupujeme podle nejmodernějších metod. Od osvětlení, po stavební materiály i chladící techniku. Ve výsledku tak i snižujeme naše náklady, pouze to ze začátku vyžaduje větší investici.

Připravujete se na průmyslovou revoluci 4.0 a větší automatizaci v rámci které mají stroje nahradit část méně kvalifikovaných pracovníků včetně pokladních?

Náš vlastní průzkum ukazuje, že pro fungování obchodů bude vždy potřeba velké množství lidí. Není možné automatizovat vše, takže o svoje zaměstnance se nebojíme. To ale neznamená, že s automatizací nepočítáme. Můžete počítat, že zefektivní naše služby tak, abychom se mohli co nejvíc soustředit na zákazníky.