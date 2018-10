Stálo to za to, napsal Musk o výroku za dvacet milionů dolarů

Generální ředitel Tesly Elon Musk na začátku letošního srpna překvapil finanční trhy, když na svém twitterovém účtu napsal, že uvažuje o převzetí Tesly a stažení jejích akcií z burzy. Dodal, že má pro svůj záměr zajištěno financování a za každou akcii podniku by nabídl 420 dolarů. Později však uvedl, že s potenciálními investory stále jedná a že žádná dohoda zatím uzavřena nebyla.

Komise pro cenné papíry (SEC) ho za výrok následně potrestala. Kromě toho, že mu nařídila odstup z funkce předsedy správní rady, musí Musk zaplatit pokutu 20 milionů dolarů (454 milionů korun). Kvůli svému počínání navíc čelil několika žalobám ze strany investorů.

Koncem října dal Musk najevo, že své nerozvážnosti nelituje. Na Twitter napsal, že za to příspěvek na sociální síti stál. Podle hlavního analytika Tradecentrum Michala Dvořáka je excentrické vystupování vizionáře nutné chápat v kontextu jeho cílů, kterými přesahuje běžné možnosti drtivé většiny firem. Jeho marketingové nástroje svou výstředností pak těmto cílům odpovídají.

„Musk bez diskuse manipuloval trhem, ovlivnil vývoj ceny akcií Tesly, sankce ze strany regulátora je tedy v pořádku. Jeho komunikace vůči akcionářům je druhá věc. Musk musí obhájit svou vizi světa, protože Tesla ztrácí pozici leadera a i další projekty utrpěly kvůli jeho prostořekosti,“ říká Dvořák.

Muskovo chování v poslední době vzbuzuje pochybnosti o tom, zda je stále tím pravým člověkem, který by měl stát v čele Tesly. „Řada lidí se ptá, zda je Elon pro Teslu stále tím nejlepším generálním ředitelem,“ uvedl v září analytik Frank Schwope z banky NORD/LB.

Cokoli, co Musk říká, je však podle Dvořáka jen politika: „Dokud to bude investorům stačit, je v relativním bezpečí. Alespoň do okamžiku, než se jejich pozornost přesune k tvrdým datům, tedy reálnému výstupu jeho projektů. Tady patrně nastane problém, minimálně pro samotnou osobu Elona Muska.“

Ten se v srpnu nacházel pod značným tlakem kvůli problémům při zvyšování produkce nového vozu Model 3, který je klíčový pro plánovanou přeměnu Tesly v masového výrobce. V srpnovém rozhovoru s listem The New York Times mluvil Musk o svém vysokém pracovním nasazení a emocionálním vypětí (psali jsme zde).

V polovině září čelil žalobě pro pomluvu ze strany britského jeskyňáře, který se letos v létě podílel na záchraně 12 mladých fotbalistů a jejich trenéra ze zatopené jeskyně v Thajsku. Musk v červenci Brita Vernona Unswortha označil za pedofila. Značnou mediální pozornost vzbudilo také nedávné Muskovo vystoupení v internetovém pořadu s komikem Joem Roganem, ve kterém šéf Tesly krátce kouřil směs údajně obsahující marihuanu.