Tesla jede, ale prodělává miliardy korun

Tržby Tesly se v období od dubna do června zvýšily o 43 procent na čtyři miliardy dolarů (téměř 88 miliard korun). Společnost totiž na trh dodala více než 40 tisíc aut, včetně 18 tisíc vozů Modelu 3 určeného pro masový trh.

V červenci se jí několikrát podařilo splnit cíl vyrobit pět tisíc kusů Modelu 3 týdně. V příštím čtvrtletí jich chce na trh dodat 50 až 55 tisíc kusů. Do konce srpna by to mělo být šest tisíc vozů týdně a vbrzku deset tisíc vozů týdně, uvedl její šéf v dopise akcionářům.

Ziskovost Tesly je podle Muska otázkou času

Od hranice sedmi tisíc vozů za týden bude podle Muska Tesla trvale ziskovou firmou. Výdaje firmy sice i nadále výrazně převyšují její příjmy, nicméně odtok hotovosti nebyl tak silný, jak se obávali analytici. Někteří experti se domnívají, že firma bude potřebovat další kapitál, ale Musk to stále odmítá. Během telekonference, která následuje vždy po předložení kvartálních výsledků, se šéf Tesly také omluvil za svůj poslední výstup, kdy otázky analytiků označil za suché a nudné a odmítl na ně odpovídat.

Tesla před nedávnem oznámila, že se chystá postavit novou továrnu v Číně. Podle Muska do své první výrobny v zahraničí investuje dvě miliardy dolarů (téměř 44 miliard korun), dřívější informace uváděly až pět miliard dolarů. Produkovat by továrna měla 250 tisíc vozů ročně. V Asii a Evropě se vizionářský podnikatel chystá postavit další obří továrny na výrobu aut a baterií. V červnu podle agentury DPA označil za favorita pro evropské sídlo Tesly Německo.