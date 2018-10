Komerční lety do vesmíru se blíží. Cesta vyjde nejméně na pět milionů

1:00 , aktualizováno 1:00

Miliardáři závodí o to, čí raketa odnese první turisty na Měsíc, nebo alespoň na práh vesmíru. První let by se mohl uskutečnit už v příštích týdnech a riskantní cesta vyjde nejméně na 250 tisíc dolarů. Podle odhadů BBC dosáhne privátní vesmírný průmysl v roce 2040 hodnoty jednoho bilionu dolarů.