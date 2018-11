Automobilka Tesla byla letos na pokraji krachu, přiznal Elon Musk

Automobilka stála na pokraji kolapsu na začátku tohoto roku, kdy odborná veřejnost spekulovala o tom, že může firma skočit. Otevřeně nyní o nedávné minulosti promluvil její ředitel Elon Musk.

„Tesla skutečně čelila vážné hrozbě úmrtí v souvislosti s produkcí Modelu 3,“ řekl Musk a dodal: „Firma krvácela, a pokud bychom problémy nevyřešili ve velmi krátkém čase, skončili bychom. Bylo extrémně obtížné situaci zvládnout.“

Potíže si vyžádaly vysokou daň i v osobním životě jejího šéfa, vyplývá ze sugestivní Muskovy zpovědi. Období, kdy se na něj zmíněné problémy navalily a kdy pracoval, jak říká non-stop, teď označil za „velmi bolestivé“. „Zranilo to můj mozek i srdce,“ řekl Musk. „Bolí to. Nedoporučuji to nikomu... Zvládl jsem to, protože jinak se mohlo stát, že Tesla zemře,“ dodal.

Podle Muska v těžkých dobách vyráběla americká továrna jen řádově jednotky nových automobilů týdně.

Do problémů se Tesla dostala kvůli pomalému nástupu výroby nového modelu, který se dodnes nepodařilo stoprocentně vyřešit. Aby společnost situaci ustála, propustila mimo jiné 3600 lidí, devět procent veškerých kapacit. Za patnáct let firma nikdy nebyla v ročním zisku. Musela také řešit další problémy, například nehody svých samořiditelných vozů.

V posledních době navíc Model 3 čelí drobným závadám, na jejichž odstranění firma pracuje. Majitelé těchto aut si například stěžují, že v mrazech nejdou otevřít dveře či okna a také zlobí nabíjení. Automobilka na vzniklé problémy reagovala vydáním softwarových aktualizací, ty mají potíže odstranit.