Nákupy potravin na internetu: velké e-shopy jsou spolehlivé, malé jako loterie

Podle nedávného britského průzkumu stráví každý dospělý Evropan týdně 2,5 hodiny nákupem potravin, další tři čtvrtě hodiny ho stojí pořízení drogerie. Za rok tak v obchodech „promarníme“ více než jeden celý týden. A to není řeč o dalších disciplínách nákupního víceboje: tahání těžkých tašek, cestování autem či hledání volného parkovacího místa.

Přitom to může být tak prosté, stačí naklikat nákup do virtuální síťovky v internetovém supermarketu, zaplatit on-line a pak u kávy počkat, až kurýr zboží doveze.

Jenže nežijeme v ideálním světě, a tak má plno Čechů obavy, co jim nakonec řidič doveze. Proto se tentokrát MF DNES rozhodla prověřit e-shopy s potravinami a zjistit, jak kvalitní služby a zboží nabízí.

Zkusíme to znovu, shodla se většina zákazníků

Devět dobrovolníků v devíti městech mělo za úkol objednat v různých e-supermarketech podobný seznam zboží o třiceti položkách, které zahrnovaly čerstvé, trvanlivé i mražené potraviny, akční nabídky, drogerii i krmivo pro zvířata. Každý pak pečlivě hodnotil, jak náročné bylo sortiment objednat, kdy, co a v jaké kondici dorazilo i jak se obchod k zákazníkům choval.

Podstatné je, že žádný nákup neskončil úplným zákaznickým Waterloo, většina nakupujících (tedy přesně osm z devíti) byla spokojena natolik, že uvažuje o tom, že si nákup po síti zopakuje.

Test tak potvrdil výsledky několika aktuálních spotřebitelských průzkumů, z nichž vyplývá, že většina klientů e-shopů se po první zkušenosti, obvykle dobré, do virtuálního supermarketu vrací.

„Nákup rychloobrátkového zboží on-line si zopakují takřka dvě třetiny kupujících. Roste také četnost nákupů, každý zákazník nakoupí v průměru více než sedmkrát za rok,“ dokládá na konkrétních číslech Richard Piluša ze společnosti GfK Czech, která se sledování spotřebitelského chování dlouhodobě věnuje.

Nákup za pětadvacet minut i pět kilo šunky navíc

Proč se zákazníkům on-line nakupování zalíbilo, je jasné: rodinný nákup byl odbytý za dvacet minut. Až na dvě výjimky totiž mají obchody weby přehledné, uživatelsky vstřícné a objednávání je snadné.

Pokud ovšem obchodník na grafiku a jednoduchost stránek rezignuje, může svým klientům přivodit velmi perné chvíle, jako se to v testu stalo zákaznici e-shopu PotravinyDomů.cz. Kvůli nejasnému způsobu objednání zaklikla omylem 5 kilogramů šunky navíc...

Dobrou zkušenost udělali testující i s kvalitou dodaného zboží, a to prakticky bez výhrad.

„Když bych měla kvalitu potravin srovnat například s Albertem, tak e-shop jednoznačně vyhrává, protože ovoce, zelenina, maso a vše, co podléhá rychlé zkáze, bylo nejen čerstvé, ale i skutečně dobré,“ chválí Zuzana sortiment, který jí v Brně přivezl kurýr z obchodu NakupteSi.cz.

Dodávku jídla jsme přitom záměrně testovali na konci týdne, abychom zjistili, zda už nebudou k dispozici jen prošlé potraviny, gumové rohlíky nebo unavená zelenina.

Nic z toho se nestalo, jediným kritickým artiklem byly nakonec banány. Ačkoliv fotografie na internetu obvykle vábily na dokonale žluté plody, v taškách a krabicích občas dorazilo nezralé, zelené ovoce, které by si z kamenné prodejny těžko někdo odnesl.

„Za dva dny banány ‚došly‘, jenže já počítala, že je budu moci dát dětem na svačinu hned, jako jsem zvyklá,“ vysvětluje rozčarování jedna ze zklamaných zákaznic.

Co rozhoduje: cena a výběr sortimentu

Ačkoliv podle loňského průzkumu společnosti KPMG dává 46 procent Čechů při výběru potravin přednost kvalitě před cenou, zkušenost obchodníků je jiná – nejprodávanějšími položkami jsou ty nejlevnější a akční ceny mají čeští zákazníci rádi i v době konjunktury.

Možná i proto se zatím do nákupu potravin na internetu tolik nehrnou. Zatímco v případě elektroniky či oblečení totiž můžete na síti ušetřit, s jídlem tomu tak není.

Pokud bychom brali jako základ cen pro srovnávání účtenku z Teska, pak je většina konkurentů, s výjimkou firmy Košík.cz, přibližně o dvě stě korun dražší, jihočeská PlnáTaška.cz má cenu za nákup vyšší dokonce bezmála o pětistovku. A to přitom Tesco nepatří k nejlevnějším českým řetězcům.

V testu se také potvrdilo, že spokojený zákazník musí mít při utrácení šanci vybrat si, byť jen podle obrázků na monitoru. Tesco, Košík, Rohlík či PotravinyDomů.cz sbíraly body právě díky šíři nabídky.

A nečekaně vstřícní byli v regionálním supermarketu MůjNákupOstrava.cz.

„Nemohl jsem najít mražené zboží, zavolal jsem proto na uvedenou linku a dozvěděl se, že sice mražený sortiment nevedou, ale pokud na něm trvám, mohu jej připsat do poznámky a řidič jej po cestě nakoupí a přiveze,“ líčí pozitivní zážitek Pavel.

Přesně načas, až do bytu a s úsměvem

Když už jsme u té vstřícnosti, právě touhle vlastností přiměly e-shopy zákazníky zapomenout na případné drobné nedostatky, kterých se každý z nich dopustil.

Příjemný, milý a ochotný kurýr, který přijede včas a bez zbytečného přemlouvání vynese nákup do patra, by měl být povinnou výbavou internetového supermarketu stejně jako chladicí vůz. Je to právě on, kdo dává virtuální firmě tvář.

Nakonec jen pražský Z–Market měl kvůli nerudnému šoférovi výraz neochotného morouse. Nákup, v němž chybělo mražené zboží a jiné položky byly zaměněny, řidič jej předal o půl hodiny dřív, ve spěchu a téměř beze slov. Když za dva dny přivezl chybějící zboží, přijel o hodinu a čtvrt později a prakticky bez omluvy.

„Omlouváme se, nákup se nám moc nevydařil,“ kaje se jednatel firmy David Zubek.

Z reálného světa na internet, či z webu do kamenné prodejny?

Právě menší firmy, jako je třeba Z–Market či lokální PlnáTaška.cz a NakupteSi.cz, měly nakonec s nákupy výrazně větší problémy než „velká“ konkurence. Logistika a organizace takového on-line supermarketu je prostě náročná, jak už zjistili třeba ve společnosti Sklizeno.

Ač zatím na stránkách nabízí firma maso, ovoce a zeleninu či mléčné výrobky, brzy se omezí jen na kvalitní trvanlivé potraviny se zaručeným původem a složením. „Čerstvé potraviny najdou zákazníci v nabídce partnerského e-shopu Rohlík.cz, naše nabídka se bude v následujících týdnech na Sklizeno.cz spíš zmenšovat,“ vysvětluje mluvčí společnosti Adéla Flejšarová.

Sklizeno, síť malých obchodů rozesetých po celé zemi, i dlouhé váhání obchodních řetězců tak jen potvrzuje předpověď Jana Vetyšky, ředitele Asociace pro elektronickou komerci: „Je pravděpodobnější, že v budoucnosti přejdou internetové obchody úspěšně do kamenného světa, než že kamenné ovládnou svět internetový.“