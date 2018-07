TEST DNES: V ledovém čaji většinou pijete hlavně přeslazenou vodu

Je to údajně hotový elixír zdraví a mládí. Látky, které obsahuje zelený, černý, žlutý nebo bílý čaj, vám pomohou snižovat hladinu cholesterolu v krvi, bránit vzniku zubního kazu, upravit činnost štítné žlázy, povzbudit trávení, zklidnit mysl, posilovat paměť či koncentraci, a dokonce přibrzdit stárnutí.

Pokud se rozhodnete, že v rámci zdravé výživy nahradíte slazené limonády právě čajem, v létě ledovým, do něhož však nenasypete plnou cukřenku, uděláte radost svému tělu i praktickému lékaři.

Ideální je uvařit si takový nápoj doma. Můžete ovšem k ledovému čaji také zvolit zkratku přes samoobsluhu. Pak se však nabízí otázka, zda je průmyslově vyráběný ledový čaj stejně kvalitní a plný zdraví prospěšných látek. A jestli v něm spotřebitelé najdou alespoň otisk původní suroviny.

Aby MF DNES dokázala na tyto otázky odpovědět, nakoupila redakce dvanáct vzorků slazených černých a zelených čajů, jež jsou ochuceny citronem, případně limetkou či citronovou trávou, a nechala je prověřit v laboratoři Ústavu konzervace potravin Vysoké školy chemickotechnologické v Praze.

Zadání znělo: Kolik cukru nápoje obsahují? A kolik je v nich látek, díky nimž je čaj pro lidský organismus zajímavý, tedy především purinových alkaloidů kofeinu a theobrominu, polyfenolů nebo theaninu?

Smrt po 300 litrech čaje

Smrtelnou dávkou kofeinu je podle klinických studií zhruba 10 gramů alkaloidu, ovšem nebezpečné pro zdraví jsou už tři gramy. Jenže nebojte se, při pití jakéhokoliv ledového čaje z českého obchodu budete od takových porcí na světelné roky daleko.

Jen pro představu, aby se pro vás stal toxickým čaj s největším obsahem kofeinu (106 mg/l), tedy značka Freeway z řetězce Lidl, museli byste ho na posezení vypít 30 litrů (pomineme, že smrtelné by bylo už samotné množství tekutiny). A v případě Tesco Value Ice Tea, ve kterém je jen nepatrných 10 miligramů kofeinu na litr nápoje, by vás skolilo dokonce nepředstavitelných 300 litrů.

„Pití ledového čaje určitě není z hlediska obsahu kofeinu nebezpečné, naopak nápoj obsahuje v čajovém výtažku například lidskému zdraví prospěšné polyfenoly s antioxidačními účinky,“ zmiňuje lékařka Václava Kunová ze Společnosti pro výživu, čím nám mohou tyto látky prospět.

Co najdete v nápojích Kyseliny a regulátory kyselosti

Přidávají se pro chuť a stabilizaci pH. Kyselina citronová a její soli zajišťují nejen kyselejší chuť, ale snižují pH, čímž napomáhají při konzervaci nápoje. Antioxidanty

Mají za úkol bránit oxidaci nápoje, při které se mění barva, chuť i vůně. Při výrobě nápojů se používá kyselina L-askorbová. Konzervanty

Přídatné látky, které prodlužují trvanlivost nápojů a chrání je proti působení mikroorganismů. Některé čaje je neobsahují, jinde najdete sorban draselný a benzoan sodný.

Ačkoliv mohou za příznačnou plnou hořkost a svíravost čaje, zároveň mohou jako součást zdravé výživy pomáhat snižovat riziko vzniku civilizačních chorob.

Pokud byste chtěli v obchodě sáhnout po lahvi s nejvyšším obsahem polyfenolů, pak se držte zeleného čaje Freeway. I druhý zelený čaj v testu, Dobrá voda, obsahoval citelně víc theaninu, theobrominu, polyfenolů i kofeinu než konkurence.

„Nejlepší ledový čaj ale nemusí být nutně ten, který má nejvyšší obsah kofeinu. Pije se totiž ve větším množství a většina lidí by si asi neuvařila a nevypila 1,5 litru silného čaje. Z výsledků je patrné, že většina výrobců považuje za optimální obsah čajového extraktu odpovídající od 40 do 50 mg kofeinu na litr nápoje,“ rekapituluje výsledky Aleš Rajchl, který měl laboratorní analýzy v Ústavu konzervace potravin na starosti.

Třicet kostek cukru v jedné lahvi

Pro lepší přehlednost jsme se rozhodli přepočítat obsah kofeinu na 200mililitrové šálky čaje. Protože průměrně bývá v takovém hrnečku 40 mg kofeinu, vyšlo nám, že v litru ledového čaje je obvykle rozředěn jen jeden jediný. To není zrovna mnoho.

Když už si ráno takový šálek připravíte, pravděpodobně si do něj nedáte víc než dvě kostky cukru. Výrobci ledových čajů vám ho ovšem osladí podstatně víc. Do litru naředěného čaje přidají zhruba patnáct až sedmnáct kostek cukru, to jsou více než tři kostky na hrnek. A například v nejsladším testovaném čaji značky Rauch je v 1,5litrové lahvi třicet kostek cukru.

„To je skutečně obrovské množství, které vůbec není potřeba, protože je to jen příjem prázdné energie,“ pohoršuje se doktorka Kunová nad náloží přidaných cukrů.

Většina čajů je přitom slazena sacharózou neboli „pravým“ cukrem, v některých se objevuje ve větší míře i glukóza (hroznový cukr) nebo fruktóza čili ovocný cukr. V poslední době se na etiketách nápojů či sladkostí objevují také „steviol–glykosidy“. To je sladidlo, které se získává z listů stévie sladké, jež má původ v severovýchodní Paraguayi.

„I když to mohou nepoučení spotřebitelé vnímat jako jisté ‚falšování‘, bral bych snahu výrobců snížit obsah cukru spíš jako pozitivní,“ komentuje docent Rajchl výrobní změnu, které odborníci říkají reformulace a obnáší postupné snižování cukrů, tuků a energie v potravinách a nápojích.

Sladidla ničí mikroflóru

Společnost Tesco šla při reformulaci ještě dál a ve svém ledovém čaji Tesco Value cukr vynechala úplně. Ačkoliv na první pohled spotřebitel z etikety absenci sacharózy nepozná, nápoj nechala osladit výhradně cyklamátem, aspartamem a acesulfamem K. Výsledná suma cukrů se rovná nule. Jenže s tím nakonec nejsou spokojeni ani lékaři, ani spotřebitelé.

„Tato náhradní sladidla ničí střevní mikroflóru. Pokud si dopřejete sklenici podobného nápoje jednou za čas, nic se neděje, ale ve velkém množství mají na trávení negativní vliv,“ varuje Václava Kunová, která radí hledat takový čaj, který neobsahuje cukr ani sladidla: „Přeslazený čaj nás nikdy neosvěží tolik jako čaj bez cukru nebo jen s jeho minimálním množstvím.“

Na to při ochutnávce ledových čajů upozorňovali také porotci. Velmi často si stěžovali na příliš úpornou sladkou chuť, která přebíjí všechny ostatní vjemy. „Prvních několik loků bylo chutných a svěžích, ale čaj mi velmi rychle naplnil žaludek. Vypít ho celou sklenici, bylo by mi pak hodně těžko,“ poznamenala při hodnocení jedna porotkyně.