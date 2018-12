TEST DNES: E-shop ušetří při nakupování čas, skener v hypermarketu nervy

Už je to tu zase, obchodní centra se mění v nákupní Lurdy, kam proudí statisíce poutníků. Pro shopaholiky znamená adventní nakupování předčasný dárek od Ježíška, pro ostatní pohromu.

V předstihu je přitom potřeba plnit spíže, mrazáky i lednice, což je den ode dne víc znát i v supermarketech. Jenže co když chcete udělat jen relativně skromný nákup? Jak si obstarat zboží pohodlně, rychle a bez rizika srdeční slabosti?

MF DNES se rozhodla v předvánočním čase vyzkoušet, jak fungují různé formy nakupování a placení, a zjistit, pro jaký typ zákazníků je vhodné obstarat potraviny v e-shopu, komu se vyplatí zamířit spíš do kamenného obchodu, kdo si bude libovat při práci se skenerem v ruce a kdo udělá lépe, projde-li s košíkem přes pokladnu s obsluhou či přes tu samoobslužnou.

Sestavili jsme proto průměrný „sobotní nákup“, do kterého jsme vybrali i pár záludných položek: různé druhy pečiva, zeleninu na kusy, ovoce na váhu nebo lahev alkoholu.

Nákup po síti: pro zákazníky s jasným plánem

Termín, kdy se dobrovolníci vydali do obchodů, jsme stanovili na sobotu 1. prosince, případně na nedělní dopoledne. Na sobotu jsme objednali také nákupy po síti, a to z potravinových e-shopů iTesco.cz, Rohlík.cz a Košík.cz.

Ukázalo se, že tento typ nákupu je ideální hlavně pro zákazníky, kteří mají jasnou představu, co chtějí, plánují dopředu (např. v Tesku je třeba objednávat alespoň den až dva v předstihu) a jsou ochotni za servis něco připlatit.

Za to se jim dostane širokého výběru zboží, rychlého vypořádání nákupu bez nutnosti tísnit se v davu a plýtvat časem a dodání až do bytu. To ocení nejen lidé vytížení, ale také starší nebo méně pohybliví. Nakupovat online potraviny ale může zatím jen omezený okruh zákazníků z velkých měst a jejich okolí.

Objednat po síti, vyzvednout na místě: kdo šetří čas

Na pomezí mezi e-shopem a kamennou prodejnou je objednávka na webu, již si pak klient vyzvedne v obchodě. Tento způsob nakupování umožňuje již delší dobu Tesco, na podzim spustil pilotní projekt Click&Go také hypermarket Globus v pražském Zličíně.

A tak jsme novinku vyzkoušeli. Samotný nákup na webu je proti brouzdání po prodejně velmi rychlý, výběr zboží velký, ale „úzkým hrdlem“ je zatím výdej. V sobotu 1. prosince spadl systém expedice, a tak se předání nakonec protáhlo na víc než padesát minut.

„Službu stále testujeme. Podobné situace nás upozorňují, že je potřeba systém dál vyladit, abychom výpadkům dokázali předcházet,“ omlouvá výpadek mluvčí řetězce Rita Gabrielová a dodává, že počátkem příštího roku se Globus rozhodne, jak službu dál rozvíjet.

Nákup se skenerem: pohodlné, ale raději bez dětí

Jestliže jste spíš intuitivní typ zákazníka, který se nechává inspirovat vystaveným zbožím, ale rozčiluje vás jeho přemisťování do košíku, na pás a zpět, můžete v Tesku či Globusu využít skeneru – malé čtečky čárových kódů, která vám umožní položky načíst a vložit hned do tašky. Potom jen „nasypete“ údaje ze skeneru do kasy a zaplatíte.

Obsluha přístroje je velmi jednoduchá, nákup a zvlášť odbavení na pokladně je nesrovnatelně rychlejší a komfortnější, navíc máte celou dobu přehled o tom, jak velkou útratu jste již napáchali.

Abyste však mohli v Globusu skener využít, musíte vlastnit věrnostní kartu. V Tesku sice můžete nakupovat i „anonymně“, ale u pokladen vás přibrzdí bezpečnostní kontrola, která prověří, že se shoduje účtenka s obsahem košíku.

Jestliže vás budou do obchodu doprovázet malé děti, na čtečku raději zapomeňte. Je to pro ně příliš lákavá hračka, než aby vás nechaly v klidu markovat...

A pozor, může se stát i jiná nepříjemnost – to když se skener vybije. Pak budete vše markovat znovu. Řešením může být například aplikace Globus Scan&Go v mobilu, kdy bude coby čtečka fungovat váš chytrý telefon. Jenže ta má zatím příliš mnoho nedokonalostí – uživatelé jí dosud udělili v hodnocení na Google Play jen tři hvězdičky z pěti.

Samoobslužné pokladny: malý nákup s čárovými kódy

Stále populárnější mezi obchodníky jsou v posledních letech samoobslužné kasy, které řeší kritický nedostatek personálu. Najdete je proto prakticky všude s výjimkou diskontních řetězců či Lidlu, postupně se objevují i na pobočkách řetězce Billa nebo Coop.

Pro malý nákup, který sestává jen ze zboží s čárovými kódy, jsou takové kasy ideální – nebývají u nich fronty a těch pár kousků namarkujete jako nic. Proto také některé obchody omezují počet položek, s nimiž můžete pokladnu použít, Globus třeba na patnáct.

Jakmile se však při nakupování rozmáchnete a pořídíte různé druhy pečiva, zeleninu na kusy, kartony nápojů a ještě přihodíte alkohol, strávíte u pokladny neúměrně dlouhý čas hledáním správného druhu chleba, rozdělováním jednotlivých druhů koláčů a čekáním na obsluhu, která stornuje chybně zaznamenané položky a potvrdí, že máte věk na to koupit si třeba lahev vína.

Pokladna s obsluhou: ideální pro sváteční nákupy

S obřími svátečními nákupy, kde to cinká sektem a mouky se kupují po desítkách, je určitě vhodnější zvolit kasu, za níž sedí pokladní. I náš test ukázal, že bývají zručné, rychlé a snad každý pecen rozpoznají i poslepu. Od chvíle, kdy nákup vyskládáte na pás, po zabalení to celé trvá kolem tří minut.

Horší je to s frontami před pokladnami. V době, kdy testovala provoz MF DNES, to ještě odsýpalo, ale s blížícím se Štědrým dnem se budou fronty prodlužovat a zvlášť páteční odpoledne budou kritická.