TEST DNES: Tvarohové dezerty jsou plné cukru, červenou barvu nemají z jahod

Výživoví odborníci ochucené tvarohové dezerty docela vítají. Tvaroh má hodně bílkovin – dokonce dvakrát až třikrát víc než jogurt – i vápníku, většinou není příliš tučný, a přitom dobře zasytí. A pokud je doplněn ovocem, chutná i dětem. Jen toho ovoce by mohlo být více, a cukru naopak mnohem méně.

Test zahrnoval dvanáct tvarohových dezertů a krémů ochucených jahodami. „Hlavním nedostatkem celé skupiny těchto výrobků je relativně vyšší obsah cukru,“ shodli se odborníci, kteří se zúčastnili hodnocení.

Ve 100 gramech výrobku ho bylo mezi 10 a 21 gramy. Smutné je, že nejvyšší množství cukru mají výrobky, které svými obaly cílí na děti – Pribináček Piškotík, Cábík a Lipánek. Sladký rekordman Piškotík má v jednom stogramovém balení 21 gramů cukru.

„Když sní dítě ke svačině celý Piškotík, dostane do sebe zhruba polovinu doporučené denní dávky přidaných cukrů,“ říká Karolína Hlavatá, odborná garantka iniciativy Vím, co jím a piju. „Nevhodný je dokonce i pro děti, které by si váhu hlídat nemusely,“ dodává Václava Kunová ze Společnosti pro výživu, která posuzovala výživové složení výrobků.

Jaký ke svačině Pro děti

Měly by mít co nejjednodušší složení bez zahušťovadel a barviv, co nejvíce tvarohu, ideálně s přídavkem jogurtu, ne moc sladké, aby si děti nezvykaly na přeslazené chutě. Ideální je středně vysoký obsah tuku, nad 6 g/100 g už je zbytečně moc. Jihočeský tvaroh s jogurtem

Naše Bio

Milko Ovocný tvaroh Jahoda

Farma Struhy

Lipánek Pro hubnutí

Co nejvíce bílkovin, málo cukru (nejlépe žádný), méně tuku. Ovofit

Naše Bio Pro seniory

Důležité jsou bílkoviny, výhodou jsou probiotika (tedy s přídavkem bifido). Lipánek

Naše Bio

Farma Struhy

Jihočeský jogurt

Müller

Nejlépe je na tom s přidanými cukry Ovofit – neobsahuje žádné, slazen je náhradními sladidly. „Má také nejvyšší obsah bílkovin a nejnižší energetickou hodnotu, takže je ideální při redukční dietě,“ říká výživová poradkyně Václava Kunová.

Tvaroh dobře ladí s jogurtem

K hubnutí se hodí i Naše Bio Tvarohový dezert s jogurtem, který skončil na druhém místě za vítězným Jihočeským tvarohem s jogurtem od Madety. Ten zvítězil v chuťovém hodnocení, má výborné složení i dobré výživové hodnoty.

Test ukázal, že přídavek jogurtu v tvarohových výrobcích je přínosem, jednak dodává probiotické, tedy zdraví prospěšné živé kultury, a navíc zjemňuje texturu i chuť, takže více vyhovuje dětem.

Retro propadák

Na opačném konci žebříčku celkového hodnocení skončil kdysi tak populární Termix, který pod značkou Milko vyrábějí Polabské mlékárny. Totálně propadl v senzorickém hodnocení, pětku si vysloužil i za složení plné aditiv a téměř nulový obsah jahod. Mimochodem, výrobek s názvem Termix vyrábí také Mlékárna Kunín, ne však ve variantě s jahodami, takže do testu zařazen nebyl.

Nejhorší složení ze všech měl Cábík. „Rostlinná šlehačka z palmojádrového oleje, fosforečnany, které narušují vstřebávání vápníku, barvivo košenila, nevhodné konzervanty... Pro děti nejhorší volba ze všech,“ říká Václava Kunová. Kritikou nešetří ani Karolína Hlavatá: „Ten výrobek postrádá všechna pozitiva tvarohových produktů. Z jednoduchého tvarohu v podstatě udělali chemický koktejl.“

Výrobce se hájí tím, že nejde o mlékárenský, ale lahůdkářský výrobek a že není určen dětem. Medvídek na obale má odkazovat na recepturu populárního tvarohového dezertu Míša. „Od zákusku nebo pamlsku zákazník nečeká, že bude podle zásad zdravé výživy jako mléčný výrobek,“ říká technoložka Lahůdek U Cábů Jana Šnedorferová.

Kde se bere růžová barva?

Jahody barví jen slabě, proto výrobci často ochucené mléčné výrobky přibarvují. Potěšitelné je, že naprostá většina už dnes používá barvicí koncentráty v podobě různých rostlinných extraktů a šťáv, případně přírodní barviva.

Domácí tvarohový dezert 1 vanička polotučného tvarohu

1 kelímek bílého řeckého jogurtu s 5 % tuku

2 kávové lžičky moučkového cukru

50 g mražených malin Množství je na 3 porce. Ve větší misce smíchejte metličkou jogurt s tvarohem a cukrem. Přidejte mražené maliny a jen lehce je do směsi zabalte. Směs rozdělte do misek a nechte asi 15 minut při pokojové teplotě. Maliny povolí, ale zachovají si původní tvar. Celé mražené jahody se příliš nehodí, protože se v dezertu rozpliznou. V sezoně je samozřejmě nejlepší použít jakékoliv drobné čerstvé ovoce (jahody, borůvky). Cena jedné porce: 17 korun Výživové hodnoty jedné porce: energie 663 kJ, tuky 5,5 g, cukry 10,6 g, bílkoviny 17 g Recept: MUDr. Václava Kunová, rozumnehubnuti.cz

Jako jediný není přibarven (a ani aromatizován) Selský Bio tvaroh ochucený z Farmy Struhy. Nemohli jsme mu přidělit známku, protože neznáme výživové hodnoty, výrobci potravin v malém množství je totiž uvádět nemusí. V chuti si vysloužil dobrou známku, složením se nejvíce podobá domácímu tvarohovému dezertu, který si každý může udělat sám z čerstvého či mraženého ovoce (viz rámeček).

Tři výrobky – Pribináček, Cábík a Termix – obsahovaly košenilu, barvivo přírodního původu získávané (pro někoho možná překvapivě) z vysušených těl červce nopálového, hmyzu sajícího šťávu opuncií. Používá se pro něj také označení E120 nebo karmín či kyselina karmínová.

Sotva půl jahody

Od jahodového dezertu zákazník očekává, že bude obsahovat jahody. Jejich množství ale není z obalu na první pohled zřejmé. Schováno je v položce „ochucující složka“, a ta obsahuje kromě ovoce ještě další, podstatně levnější suroviny, především cukr nebo různé sirupy na bázi přírodních sladidel. Skutečný podíl jahod ve výrobku uvádíme v tabulkách u každého vzorku. Stopové množství – zhruba polovinu jedné jahody na kelímek – obsahuje Termix a Lipánek. Jahodovou chuť a vůni jim dodává umělé aroma.

„Pokud má tvarohový dezert výraznou jahodovou chuť, tak je zřejmé, že tam byla dotlačena aromaty. Samotné jahody totiž výrazné nejsou a ve spojení s tvarohem, který má tendenci trochu pohlcovat chutě, bych nějaké výrazné jahody ani nečekala,“ říká Irena Michalová ze Sdružení českých spotřebitelů.

A pokud má tvaroh výraznou růžovou barvu, je jasné, že byl přibarven. Je dobré vědět, že do neochucených tvarohů a jogurtů se barviva ani aromata, nebo dokonce konzervační látky přidávat nesmějí. Kdo vyhledává spíš přírodní charakter produktů, měl by dávat přednost méně výrazným barvám, vůním a chutím. Je to důležité hlavně u dětí, které teprve na chutě zvykáme.