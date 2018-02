Vlhčený toaletní papír ucpe odpad, ukázal test. Nerozložil se ani jeden

Přestože nese označení „splachovatelný“ či „rozložitelný“, ve vodě se nerozpadne. Nebo se to podaří až po dlouhé době. Důkaz přinesl Textilní zkušební ústav v Brně, který měl za úkol otestovat u dvanácti vzorků vlhčených toaletních papírů, jak dobře a rychle se ve vodě rozkládají.

„Žádný z testovaných vzorků se nerozložil. Některé sice měly určitou tendenci ztrácet mechanickou pevnost nebo uvolňovat drobné části, ale přesto zůstaly i po deseti minutách míchání v celku,“ shrnul výsledky Petr Nasadil, který měl laboratorní analýzy ve zkušebním ústavu na starosti.

Zatímco ústřižek klasického toaletního papíru se obvykle v destilované vodě za pár minut rozemele na drť jemných vláken, všechny vlhčené papíry vydržely po celou dobu téměř beze změn. Některé z nich by bylo možné z kádinky vytáhnout a znovu použít. Není potřeba příliš fantazie, abyste si představili, jaké problémy mohou takové chuchvalce v kanalizaci napáchat.

„Vlhčené papíry, ale i vatové tyčinky, hygienické vložky, dětské či odličovací ubrousky mají tendenci ulpívat v záhybech či kříženích stokové sítě, a vytvářejí tak vysoce odolnou kompaktní masu. Ta snižuje průtok, zanáší česla, ucpává čerpadla a vyřazuje z činnosti nejrůznější čidla měřicí techniky,“ upozornil Oldřich Vlasák, ředitel Sdružení oboru vodovodů a kanalizací.

Opravy kanalizace zdražují vodu

Vyčíslit přesně, kolik ročně stojí zbytečné opravy a čištění kanalizační sítě či likvidace havárií, jde jen obtížně. Předseda představenstva Sdružení oboru vodovodů a kanalizací František Barák však připomíná, že takto zvýšené provozní náklady se nutně odrážejí ve vyšší ceně stočného.

„V případě běžné městské gravitační kanalizace se může stočné navýšit přibližně o 1 procento, u tlakové či podtlakové kanalizace až o 3 procenta,“ odhaduje Barák. Výdaje za stočné přitom dosáhly za poslední rok zhruba 19 miliard korun. Vodohospodáři se proto snaží upozorňovat spotřebitele, aby vlhčený toaletní papír nebo dětské ubrousky do WC nevhazovali.

„Pokud by se totiž jejich užívání a splachování do veřejné kanalizace stalo trendem, může to znamenat riziko pro řádné odvádění a čištění odpadních vod,“ zdůraznil Barák.

Jenže čeští spotřebitelé kopírují zahraniční trendy a stále častěji využívají komfort vlhčených papírů. Včetně toho, že znečištěný ubrousek bez váhání spláchnou. Co se děje potom, může ilustrovat Ústřední čistička odpadních vod v Praze-Troji, která zpracovává téměř všechnu vodu v metropoli.

Zatímco v roce 2000 jí prošlo přibližně 143 milionů kubíků vody, z níž muselo být odstraněno každý den necelých 5,5 tuny pevného odpadu, o 15 let později už museli vodohospodáři zachytit skoro 10 tun odpadu denně. A to čistírnou proteklo jen 106 milionů kubíků odpadních vod.

Splňujeme normy, hájí se výrobci

„Na vině jsou i kosmetické firmy, které uvádějí zavádějící informace o tom, co lze do kanalizace vyhodit,“ upozornila Marcela Dvořáková ze společnosti Veolia na informace na etiketě. O klamání spotřebitele se však podle České obchodní inspekce nejedná, i když může papírový chumel poničit domácí čerpadlo či čističku.

„Kdyby výrobci slibovali, že se papír ve vodě rozpustí během deseti minut, a nestalo se tak, mohlo by to být klamání spotřebitele. Takto ovšem informace neodporují zákonu,“ říká mluvčí inspekce Jiří Fröhlich.

Výrobci, které MF DNES s výsledky testů seznámila, se navíc hájí tím, že jejich vlhčené toaletní papíry splňují normy mezinárodní asociace EDANA. Ta sdružuje firmy z oblasti netkaných textilií. Aby výrobek získal jejich „atest rozložitelnosti“, musí splnit sedm dílčích zkoušek, které simulují celý proces od spláchnutí až po úpravu vody.

„Náš vlhčený toaletní papír značky Zewa je určen nejen k použití na toaletě spolu se suchým papírem, ale je navržen tak, aby mohly být oba spláchnuty společně. Ačkoliv mají rozdílné dekompoziční vlastnosti, jsou vlákna vlhčeného papíru stejně biologicky odbouratelná,“ vysvětlila Mona Kieferová ze společnosti Essity, která zboží značky Zewa vyrábí.

„Použitý papír je vyroben jen z přírodních vláken. Pro rozpuštění našeho vlhčeného toaletního papíru je však potřeba mechanický pohyb splachování,“ obhajuje výrobky HiPP mluvčí Marie Hrudková.

Vodohospodáři přesto považují splachování jakýchkoli vlhčených papírů za porušení kanalizačního řádu, který přesně definuje, jaké látky se nesmějí dostat do stok.

„Jsou to mimo jiné látky, které by mohly způsobit ucpání kanalizační stoky (např. vlhčené ubrousky) nebo narušit materiál stoky či technologii čištění odpadních vod. Z toho vyplývá, že vlhčené toaletní papíry by se měly likvidovat jako odpad, nikoliv jako odpadní voda,“ dodal Barák.