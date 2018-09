Ministr Toman chce kvůli kůrovci zakázat těžbu dřeva na jeden rok

Do konce roku chce úřad zpracovat krizové plány, uvažuje také o vyhlášení krizového stavu v oblastech, které jsou nejvíce postižené kůrovcovou kalamitou. Vládu o tom ve středu informoval ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD), uvedl mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý. Vláda zatím tyto kroky neschválila, musel by se kvůli tomu změnit zákon.

Ministerstvo odhaduje, že letos napadne kůrovec patnáct až dvacet milionů metrů krychlových dřeva. Před kalamitou se nejvyšší těžby ročně pohybovaly kolem dvou až tří milionů metrů krychlových. Na boj s kůrovcem je podle Tomana třeba vynaložit řádově miliardy korun.

„Jednou z možností, kterou zvažujeme, je i zastavení úmyslných těžeb na jeden rok, což by pomohlo zlepšit odbytovou situaci na trhu s dřívím a uvolnit zpracovatelské kapacity. Také proto jsme připravili návrh novely lesního zákona, který chceme projednat v urychleném režimu legislativní nouze,“ uvedl ministr. Například státní podnik Lesy ČR, kterému patří zhruba polovina českých lesů, již s úmyslnými těžbami přestal.

Do poloviny listopadu chce ministerstvo zmonitorovat stav porostů. Podle výsledků se rozhodne, jak se s kůrovcem vypořádat. Do konce roku by měly být hotové plány krizového řízení pro tlumení kalamity jak na celostátní, tak na regionální úrovni. „V nejpostiženějších oblastech bude nutné zvážit vyhlášení nouzového stavu, který by umožnil účelně nasadit všechny dostupné síly a prostředky,“ dodal Toman. Nouzový stav by mimo jiné umožnil nasadit v lesích armádu či hasiče. Pokud by vláda souhlasila, začal by nouzový stav platit na přelomu března a dubna příštího roku, kdy vzrůstá aktivita kůrovce.

„Vzhledem k množství vytěženého dřeva chce ministerstvo zemědělství otevřít i otázku energetického využití dřeva v rámci stávajících spalovacích kapacit. Nezbytný je rovněž dostatek kvalifikované pracovní síly v celém sektoru lesního hospodářství, a to z tuzemských i zahraničních zdrojů,“ uvedl úřad. Ministerstva chce připravit pravidla podpor pro vlastníky lesů, které by zahrnovaly kompenzace za ztráty ze zpeněžení dříví. Podle resortu je nestátní vlastníci vyčíslili na 2,7 miliardy korun.

Těžba dřeva v českých lesích loni stoupla o desetinu na rekordních 19,4 milionu metrů krychlových. Pokořila tak rekord z roku 2007, kdy lesníci likvidovali dřevo poničené orkánem Kyrill. Tři pětiny loni představovala nahodilá těžba, tedy zejména odstraňování stromů napadených kůrovcem a likvidace polomů.