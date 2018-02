Tištěné noviny mohou do deseti let zmizet, tvrdí šéf The New York Times

„Očekávám, že minimálně ještě 10 let můžeme v USA vidět naše tištěné produkty,“ řekl v pořadu Power Lunch na CNBC Mark Thompson, šéf společnosti The New York Times, která vydává stejnojmenný deník.

Thompson uvedl, že by rád udržel printovou podobu novin na trhu co nejdéle, avšak připustil, že takovému formátu médií se zkracuje životnost. „Naším cílem je poskytovat tištěné služby čtenářům tak dlouho, jak jen to půjde. Ale mezitím budeme pracovat i na digitální verzi, abychom mohli poskytovat zpravodajství i dlouho po té, co tištěná verze zanikne,“ dodal ředitel.

Zatímco čtenost tištěných novin podle Thompsona mírně klesá, ve čtvrtém čtvrtletí roku 2017 evidovala společnost The New York Times 157 tisíc nových předplatitelů na online serveru. Výnosy za digitální předplatné se tak oproti čtvrtému čtvrtletí předchozího roku zvedly o 51 procent.

Přestože se v poslední době o tištěných médiích mluví jako o upadajících, předčily zisky společnosti očekávání analytiků. Celkové tržby za loňský rok vzrostly o 10 procent na 484,1 milionů dolarů (9,9 miliard korun). V letošním roce vzrostly akcie o více než 20 procent.

Pod Thompsonovým vedením, který byl v letech 2004 až 2012 generálním ředitele stanice BBC, se NYT stal první zpravodajskou organizací, která přesáhla 1 milion digitálních předplatitelů. „Bez pochyb máme více peněz díky odběratelům tištěné verze. Ale díky digitálním technologiím můžeme stále růst. Už teď máme více předplatitelů digitálních novin než printových,“ řekl Thompson.