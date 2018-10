Titanic II znovu blíž realitě. Do člunů se tentokrát vejdou všichni

Palmer, který své jmění získal podnikáním v důlním průmyslu, oznámil, že jeho firma Blue Star Line (původní Titanic patřil společnosti White Star Line) založí začátkem příštího roku svou evropskou centrálu, pravděpodobně v Paříži.

„Miliony lidí sní, že loď uvidí v přístavu, nalodí se a zažije její unikátní majestátnost. Titanic II bude lodí, s níž se jejich sny splní,“ citují byznysmena New York Times.

Podle USA Today má loď v hodnotě půl miliardy dolarů poprvé vyplout v roce 2022.

Plán na spuštění repliky obří lodi na moře byl oznámen už v roce 2012 (psali jsme zde). O tři roky později byl ale projekt kvůli platebnímu sporu Palmerovy společnosti Mineralogy a čínské státní firmě Citic pozastaven.

Australský soud loni rozhodl, že Citic má firmě zaplatit miliony dolarů za dolování železné rudy. Právní tahanice dosud neskončila, ale soudní rozsudek Palmera povzbudil k oživení projektu Titanic II.

Evropským ředitelem projektu se stal Palmerův synovec Clive Mensink. Ten dřív vedl jiný magnátův podnik Queensland Nickel, který v roce 2016 zkrachoval. Mensink pak před likvidátory, jejichž otázky by mohly vést k vydání zatykače, uprchl do Bulharska. Palmer ovšem tvrdí, že se Mensink do Austrálie nevrátil, protože mu likvidátoři nechtěli zaplatit cestovní výdaje. Svého synovce nazval pro novou funkci perfektním kandidátem.

Podle Palmera loď uveze 2 435 pasažérů v kabinách první, druhé a třetí třídy. Pro všechny bude dost místa také v motorizovaných záchranných člunech.

Původní Titanik byl ve své době největším osobním parníkem na světě. Údajně měl být nepotopitelný, ale během své první cesty v dubnu 1912 narazil do ledovce a potopil se. Plul z anglického Southampton do New Yorku. Pro

2 224 cestujících bylo ale na záchranných člunech jen 1 178 míst. Počet obětí stoupl k číslu 1 500.

Nová loď má podle Palmera používat moderní bezpečnostní a navigační metody. Má plout na pravidelné lince mezi Londýnem a New Yorkem a stavět i jinde po světě.

Blue Star Line se už dřív pochlubila, že se jí ozvaly tisícovky zájemců o lodní lístek. Několik lidí jí prý nabídlo přes milion dolarů, aby se mohlo zúčastnit první cesty.

Zatím není jasné, kde bude loď postavena. V Číně, kde měla původně vzniknout, se však staví jiná replika. I ona s několikaletým zpožděním. Má ale sloužit jen jako atrakce v tematickém parku daleko od moře.