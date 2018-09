Artefakty z Titanicu jsou na prodej, režisér Cameron chce sbírku zachránit

V sobotu 1. září to bylo přesně 33 let, kdy byl vrak Titanicu nalezen. Právě jeho objevitel profesor oceánogfrafie Robert Ballard se s Cameronem snaží vrátit všech 5 500 zachráněných předmětů zpět do Velké Británie, konkrétně do Belfastu, kde byl Titanic postaven. Oba muži proto podle serveru Fox News podpořili britská muzea, která se o návrat artefaktů do Spojeného království snaží. Přibližně 1 500 předmětů je totiž podle Los Angeles Times vystaveno v Číně, Maďarsku a některých státech USA.

Cameron vyjádřil obavy, že by sbírka mohla být po kusech rozprodána. „Pokud se dostane do soukromých rukou, zmizí z veřejnosti. Roztříští se a už se ji nikdy nepovede sestavit,“ uvedl Cameron. Jeho obavy jsou oprávněné. O vzácné kousky projevili zájem i investoři z Číny či USA.

Budoucnost sbírky teď závisí na rozhodnutí konkurzního soudu, který ve čtvrtek zvažoval plány společnosti na dražbu všech exponátů. Informovala o tom agentura Bloomberg.



„Nyní je vrak chráněn vládou USA či třeba Francií proti rabování a nájezdům lovců pokladů. Samotné artefakty z vraku lodi se doposud nesměly dále komerčně prodávat,“ uvádí podnikatel a český odborník na Titanic Ondřej Vrkoč. Pokud by se sbírka rozdělila mezi více právních subjektů, byl by to podle Vrkoče začátek konce pro Titanic.



Cesta k bankrotu

Jediná společnost na světě, která má od roku 1994 oprávnění potápět se do hloubky čtyř kilometrů a z vraku Titanicu vytahovat předměty, se již několik let topí v dluzích. Podle serveru The Telegraph mají věci hodnotu devět milionů liber, tedy přes 258 milionů korun. V roce 2016 však vyhlásila Premier Exhibitions bankrot.

Rozprodání majetku se společnost pokusila předejít již před čtyřmi lety, kdy nabídla kompletní sbírku i s právy k prodeji. Hodnota všech aktiv činila 189 milionů dolarů (4,1 miliardy korun). Plán však nevyšel. Nikdo nebyl ochotný přistoupit na podmínku uvedenou ve smlouvě, tedy že sbírka musí zůstat kompletní.



„V té době nám psalo hodně lidí, že by si přáli odkoupit jen pár věcí. Jenže taková možnost nebyla v nabídce,“ uvedl Arlan Ettinger, prezident aukčního domu Guernsey’s, který měl prodej na starost. Koupí by se majitel zavázal k povinnosti chránit místo, ve kterém se vrak nachází, což se ukázalo jako příliš mnoho pro každého kupujícího, který měl původně o sbírku zájem, dodal Ettinger.

Tehdy nejluxusnější zaoceánská loď Titanic se po srážce s ledovcem potopila 15. dubna 1912. Až do roku 1985 byly pokusy o nalezení vraku neúspěšné. 1. září objevila první trosky expedice oceánografa a geologa Roberta Ballarda ve čtyřkilometrové hloubce. Tehdy se o majetková práva strhla velká právní roztržka, protože se loď potopila v mezinárodních vodách.