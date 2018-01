V Rakousku třívrstvý, v Česku slabší. Dvojí kvalitu má i toaletní papír

„Do laboratoře jsme vyslali 17 značek třívrstvého nenavoněného toaletního papíru z českých obchodů. Dva vzorky, Floralys a Billa, jsme pro srovnání koupili také na rakouském trhu,“ tvrdí Hana Hoffmannová, šéfredaktorka časopisu dTest.

Test ukázal, že „česká verze“ toaletního papíru Floralys z Lidlu dopadla o procento lépe než ta rakouská, kterou jeho spotřebitelé ohodnotili 74 %. Naopak toaletní papír značky Billa z Rakouska byl ohodnocen 80 % a českou verzi porazil o pět procent.

Toaletní papír značky Clever, jenž zákazníci pořídí v Bille, nemohla společnost dTest do testu vůbec zařadit. Ani jedna z prodávaných verzí totiž neměla tři vrstvy. Recyklovaný Clever má dokonce jen jednu. „V Bille u jižních sousedů je situace jiná. Papíry Clever ve stejném žlutém obalu jako v Česku a podobném fialovém obalu zakoupíte ve třívrstvém provedení,“ konstatuje Hoffmanová



Testuje se hebkost, odolnost, i první útržek

Jelikož je používání toaletního papíru opravdu každodenní zvyklostí, byli do praktické části testu zapojeni ti dobrovolníci, kteří papíry testovali v domácím prostředí. „Jejich úkolem bylo hodnotit hebkost, příjemnost na dotek, vzhled, odolnost proti protržení, savost, soudržnost vrstev, trhání v místě perforace a odtržení prvního útržku,“ píše se v tiskové zprávě společnosti dTest.



Laboratorní část testu zase spočívala v ověřování pevnosti, savosti a rozpustnosti papíru – všechny testy byly prováděny v totožných podmínkách. Z obou zkoušek nakonec nejlépe vyšel Alouette Toilettenpapier dostupný v drogeriích Rossmann. „Nejvíce nespokojenosti vzbudila odolnost vůči protržení u papíru Q-Soft, kterou dobrovolníci ohodnotili pouze jako dostatečnou,“ tvrdí tisková zpráva. Papír Q-Soft proto dopadl nejhůře ze všech testovaných vzorků.

Pozor na ucpávání potrubí

A jaké vlastnosti by měl kvalitní toaletní papír mít? Měl by být hlavně pevný, zároveň by ho ale spotřebitelé měli snadno odtrhnout. Podle tiskové zprávy dTestu obstály ve zkoušce pevnosti všechny vzorky dobře: „Výjimku tvoří papír Big Soft, jehož pevnost v podélném i příčném tahu byla nejhorší ze všech.“

Papírům Sanft & Sicher Toilettenpapier Recycling z drogerie dm a Floralys z rakouského Lidlu zas trvalo nejdéle nasáknout vodu. Zkoušku rozpustnosti nesplnil Linteo Care & Comfort. „Papír, který se po spláchnutí hůře rozpouští, přitom může ucpat potrubí,“ varuje tisková zpráva dTestu.

Přesto, že pro toaletní papír neplatí žádné předpisy týkající se chemických látek, laboratoř, ve které se testy uskutečnily, nikdy nezaznamenala problém s vysokým obsahem nežádoucích chemických látek. Jediný problém je s parfémovanými papíry, které mohou dráždit pokožku.

