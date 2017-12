V každé lahvi plátek chleba z popelnice. Pivovar vaří z odpadu

V každé lahvi piva Toast Ale je schovaný plátek chleba. Výrobce vyhozeným chlebem z třetiny nahrazuje ječmenný slad. Suroviny odebírá od firem vyrábějících sendviče. Patky z bochníků toustového chleba by jinak neměly využití a skončily by v popelnici, píše CNN.

„Na sendviči nikdy nenajdete patku. Na začátku výroby je vždycky někdo vezme a hodí do koše,“ říká Rob Wilson z pivovaru Toast Ale. Společnost odhaduje, že domácnosti každý den vyhodí až 24 milionů plátků.

Vaření piva z chleba ale není žádnou novinkou, pivo z chleba totiž vařili už v Mezopotámii. Čtyři tisíce let starý recept z mezopotámského Babylonu právě využívá i Toast Ale. Recept před časem použila i belgická firma Brussels Beer project, která z použitého chleba uvařila pivo nazvané Babylone. To zaujalo britského bojovníka proti vyhazování jídla Tristrama Stuarta natolik, že v roce 2015 založil firmu Toast Ale.

Během dvou let se výroba piva z chleba rozšířila z londýnského pivovaru Hackney Brewery do hrabství Yorkshire a dále i po světě do New Yorku, Rio de Janeira, Kapského města a Rejkjavíku.

Toast Ale recept i zveřejnil. Chce tím povzbudit i ostatní pivovary k využívání chleba, který by se jinak vyhodil. Všechen výdělek firma dává charitativní organizaci zabývající se plýtváním jídla Feedback.

Nevyužitý chléb se často posílá do potravinových bank a charit, které jej dávají bezdomovcům. Chleba, který není vhodný, aby ho jedli lidi, se používá jako krmivo pro zvířata. Toast Ale však používá jen chleba, který by jinak skončil na skládce. Odpad z pečiva se také může použít jako zdroj obnovitelné energie. Wilson ale upozorňuje, že to je pro většinu pekáren a výroben sendvičů moc nákladné.