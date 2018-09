Ministr Ťok podepsal smlouvu na výběr mýta s CzechToll a SkyToll

„Nový systém bude satelitní, měl by být modernější. Já kdybych to trošku chtěl připodobnit, tak vyměníme kvalitně fungující Nokii 3010 za moderní smartphone, takže to je asi něco, co se stane na našich silnicích,“ uvedl Ťok.

Ministerstvo dopravy se podle něj jako účastník řízení vzdalo možnosti podat rozklad, a tím zaniklo dočasné opatření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

„Podpisem smlouvy jsme dokončili výběr provozovatele systému elektronického mýta. Konsorcium CzechToll a SkyToll má teď čtrnáct měsíců na přípravu a také převzetí celého systému od končící společnosti Kapsch,“ uvedl Ťok.

„Nyní budeme především dohlížet na to, aby byl budoucí výběr mýta dobře připraven, otestován a funkční pro dalších deset let,“ řekl v parlamentu ministr dopravy.

Ťok podpis nové smlouvy oznámil krátce poté, co Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zamítl stížnost společnosti Kapsch, která napadla pravidla soutěže na provoz mýtného systému po roce 2019.

CzechToll a SkyToll uspěly v mýtném tendru s cenou 10,75 miliardy korun, za které budou vybírat a spravovat mýtné na dálnicích a silnicích 1. třídy od roku 2020. Předpokládaný výnos mýta na dálnicích a vybraných silnicích 1. třídy by se měl pohybovat okolo 140 až 150 miliard za deset let.

„Mýto se stalo fenoménem. Byl jsem za něj, podle mě neoprávněně, kritizován, že nejsme schopni celý problém vyřešit. My jsme v roce 2015 uzavřeli a prodloužili smlouvu se stávajícím provozovatelem. Ta smlouva nám především měla umožnit udělat transparentní výběrové řízení na nového provozovatele. My jsme to výběrové řízení vedli, vedli jsme ho velmi precizně. Přestože jsme byli napadáni, jsem přesvědčen, že zdárným způsobem toto transparentní výběrové řízení došlo svého konce,“ uvedl Ťok.