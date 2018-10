Ťok proti aktivistům. Za každou námitku proti výstavbě mají složit 50 tisíc

„Chtěl bych, aby bylo jasné, že když se chce někdo odvolávat, má pro to zásadní důvod. Aby se napadení závazného stanoviska ocenilo nějakou sumou. Já bych to viděl až do výše padesát tisíc korun,“ řekl MF DNES ministr Ťok.

Tuto částku bude muset zaplatit ten, kdo bude chtít podat proti rozhodnutí úřadu rozklad, a to za každé napadené stanovisko. Opatření má podle Ťoka omezit okruh lidí, kteří se do budoucna budou proti rozhodnutí stavebního úřadu odvolávat.

Složení finanční kauce, která by se stěžovateli ne vždy vracela, má podle ministra zamezit postupu, kdy zejména ekologické organizace napadají všechna stanoviska stavebního povolení a úřadům pak nezbývá než několik měsíců pracovat na vypořádání jejich připomínek.

Povinnost skládat peníze jako pojistku proti zneužívání práva existuje například u podávání insolvenčních návrhů nebo při žádosti o vydání předběžného opatření. I tam je suma ohraničena50 tisíci korunami. Podle právníků, které oslovila MF DNES, ale může Ťokův návrh narazit. Zejména proto, že předpokládá sčítání požadovaných částek za každý rozporovaný bod a celková suma tak může být mimo ekonomické možnosti jak různých sdružení, tak občanů, kteří by se chtěli proti rozhodnutí stavebního úřadu odvolávat.

Podle Vojtěcha Razimy z obecně prospěšné společnosti Kverulant je sice potřeba omezit možnosti aktivistů napadat stavby kdykoliv během přípravných řízení, nesmí to však být zcela na úkor ochrany přírody i zájmů soukromých osob. Problém vidí hlavně v tom, že návrh do jednání s úřady přináší prvky byznysu a lidé se tak už svých práv bezplatně nedovolají.

Pod palbou je D1 i D11

Posledním mediálně známým příkladem, kdy podle ministra Ťoka aktivisté bezdůvodně zdržovali výstavbu dálnice, je počínání sdružení Děti Země na úseku D11 mezi Hradcem Králové a Předměřicemi nad Labem. To letos v červenci podalo rozklad proti stavebnímu povolení na pokračování výstavby. Pouhé tři minuty před vypršením termínu a po něm napadli všech 21 závazných stanovisek stavebního povolení. „Podobným způsobem napadá hnutí Děti Země i všechny etapy modernizované D1, výtky ekologické organizace jsou přitom totožné jako v případě nynějšího rozkladu. Všechny spory přitom končí u soudů, které ministerstvo vyhrává. Průměrná délka zdržení v projektech ale převyšuje jeden rok,“ reagoval tehdy Ťok.

Podle právníků zabývajících se oblastí lidských práv a svobod může být požadavek na skládání kauce problematický hned z několika důvodů. „Pokud by cílem nařízení bylo skutečně reálně znemožnit podání rozkladu tím, že na to odpůrce nebude mít peníze, pak je to zřejmě protiústavní,“ uvedl František Korbel z advokátní kanceláře Havel & Partners.

Přestože se ministr dušuje, že tento cíl připravovaná změna nesleduje, Ústavní soud by se při případném napadení této zákonné úpravy zabýval jejím objektivním dopadem, a nikoliv úmyslem tvůrce. „Požadavek na složení kauce, která se může snadno vyšplhat na stovky tisíc korun, nicméně takový důsledek mít zřejmě bude,“ dodal Korbel.

Peníze mohou propadnout

Problematický může být i požadavek, aby se kauce vracela jen v případě, že odvolací orgán námitky stěžovatele uzná jako oprávněné a v opačném případě peníze propadnou.

Další potíže může způsobit neúčinnost kauce tehdy, kdy bude stěžovatel nemajetný. V takovýchto případech má totiž podle obecných předpisů právo být od správních poplatků osvobozen.

Ani nyní není pro spolky nebo občany spor s úřadem lacinou záležitostí. „Platí poměrně velké peníze, aby byl jejich podnět právně sepsán,“ uvedl pro MF DNES Vojtěch Razima z obecně prospěšné společnosti Kverulant.

I úspěšné spolky operují s rozpočtem jednotek milionů korun a proti nim stojí Ředitelství silnic a dálnic ČR, které hospodaří s rozpočtem v desítkách miliard korun.

Ťokův návrh navíc přichází v době, kdy státní investor představovaný ředitelstvím silnic uzavřel s největším z pravidelných stěžovatelů příměří. Kvůli dohodě s Dětmi Země se tak už například od začátku října staví zmiňovaný úsek D11 z Hradce výměnou za to, že silničáři během výstavby splní podmínky hnutí pro ochranu přírody v okolí stavby.