Při opakovaném šizení potravin zakážeme dovoz, pohrozil Toman

Ministr by tím zpřísnil současnou praxi, ve které při opakujících se prohřešcích firmám „jen“ roste výše pokuty. Zákaz dovozu potravin do Čech by neměl být neodvolatelný. Pokud firma prokáže, že kvalitu zlepšila, může se ke své činnosti vrátit. Na to by měly dohlížet kontroly z akreditovaných laboratoří.

Svůj záměr již ministr podle Lidových novin již konzultoval se svým polským protějškem, Janem Krzysztofem Ardanowským. Odtamtud se k nám dostávají problémové potraviny nejčastěji.



Toman tvrdí, že je dovoz nekvalitních potravin jedním z důvodů, proč prosazuje značení jejich původu. „Nemůžeme nijak ovlivnit, jak se s potravinami zachází mimo území České republiky. I proto doporučuji spotřebu a konzumaci českých, moravských a slezských potravin,“ řekl Lidovým novinám.

Šizené potraviny k nám neputují jen z Polska. Podle šéfa Státní zemědělské a potravinářské inspekce se pochybení najdou v importech ze všech zemí. Nemusí však vždy být životu nebezpečná – jde třeba i o špatně označení.



V zahraničí lepší než u nás

Když se mluví o potravinách u nás, často se zmiňuje i jejich tzv. dvojí kvalita. Výrobky, prodávané pod stejným názvem, se kvalitou v různých zemích liší. Někdy nelze říct, která varianta je lepší. Jsou ale i takové případy, kdy se jasně prokáže, že zboží prodávané např. v Německu či Rakousku je kvalitnější, než to v Čechách.

Letos v dubnu upravila Evropská komise směrnice tak, aby měli spotřebitelé v případných soudních sporech lepší postavení. Stalo se tak na žádost několika členských zemí, s Českou republikou v čele.

Během funkčního období bývalého ministra zemědělství Jurečky byla uvedena nová pravidla pro označování původu potravin. Jako české se již nesmějí označovat výrobky, které sice byly vyrobeny v Česku, ovšem ze zahraničních surovin.