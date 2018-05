Tatraktorů je v Česku 131, některé firmy díky nim obchází zákazy

Auta původně určená pro zemědělce na polích, na silnicích a dálnicích prakticky nelze rozeznat. Vše je přitom legální. I z toho důvodu si je pořizuje stále více firem nebo klasické náklaďáky na tyto „traktory“ nechává předělávat. Ministerstvo dopravy se díru v legislativě, která s ničím takovým nepočítala, teprve chystá zalátat. Například chce zvednout věk, odkdy bude možné tato vozidla řídit.

Kopřivnická Tatra sestrojila před pár lety Tatru Phoenix. Jednou z variant byl i Tatraktor, jak mu ve zdejší továrně říkají. Měl to být vůz, který fabriku vrátí na výsluní a vyplní díru na trhu – zemědělcům nabídne něco, co jim usnadní a zlevní práci.

„Splňuje výhody nákladního automobilu a traktoru. Zároveň na něj zákazník bude moci čerpat dotace, tankovat zelenou naftu a nemusí mít řidičák na nákladní automobil, stačí na traktor,“ vysvětlil už při uvedení do výroby manažer marketingu automobilky Jiří Kašpárek.



Pro lepší pochopení: auto značené jako Tatraktor nebo Agrotahač má upravenou převodovku tak, aby na poli dokázalo jezdit pomalým tempem kupříkladu vedle kombajnu, který sklízí obilí, ale po silnici na rozdíl od traktoru může uhánět i 85 kilometrů v hodině.

Polem, nepolem. S traktorem

Takový specifický vůz si kupříkladu podle České televize pořídila i firma z Broumovska, která vozí štěrk do své betonárky z polského Tlumaczówa, kde je kamenolom. Na silnici je přitom zákaz vjezdu kamionům nad šest tun, traktory tudy ale mohou. A bez ohledu na hmotnost.



„Podnikatelé se přizpůsobili tomu, co umožňuje legislativa. Nám se to samozřejmě nelíbí, protože jsme v chráněné krajinné oblasti, nicméně nemůžeme s tím nic udělat. Zákaz vjezdu je na silnici jen pro nákladní automobily, a ne pro traktory,“ říká starosta Otovic Petr Novák.

Právě tyto výhody tatraktorů si pochvalují i jejich majitelé. Mohou tam, kam by kamiony vjet nesměly. „Auto s homologací traktor je výborné na převoz materiálu na delší vzdálenosti. Traktorem by to bylo pomalejší a kvůli spotřebě i dražší,“ říká zemědělec Jiří Podešva, majitel jednoho takového automobilu. V Česku jich je registrovaných 131.

Ministerstvo dopravy o problému ví. Tvrdí ale, že v zahraničí jsou tyto „rychlé traktory“ běžné. „Vizuální podoba vozidla není při rozhodování klíčová. Podstatné je, aby vozidlo splňovalo všechny požadavky, mimo jiné aby mělo ochranný rám. S takovým vozidlem není možné jet po dálnici a při jízdě nad 100 kilometrů od místa firmy pak musí řidiči dodržovat bezpečnostní přestávky,“ popisuje stávající platnou legislativu mluvčí ministerstva dopravy Zdeněk Neusar.

Od podzimu chystá ministerstvo změnu – novelu zákona o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, která zruší technickou kontrolu po čtyřech letech. „To se bude vztahovat jen na nová vozidla, další kontrola už bude po dvou letech. Nevylučujeme ani změnu u řidičského oprávnění na rychlé traktory jedoucí nad 40 kilometrů v hodině ze 17 na 21 let,“ dodal Neusar.

Pro obce má jedinou radu – aby k zákazovým značkám zažádaly ještě o dodatkové tabulky, kde by stálo, že platí i pro traktory jedoucí rychlostí nad 40 kilometrů v hodině.