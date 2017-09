ČEPS krotí divoký proud z Německa. Spustil nové obří transformátory

Výstavba transformátorů stála téměř 1,6 miliardy korun, ušetří ale desítky milionů ročně, které ČEPS na zvládání toků elektřiny z Německa dosud vynakládal. Novinářům to v pátek řekl předseda představenstva ČEPS Jan Kalina.

„Transformátory PST slouží k tomu, aby bylo možné měnit poměry v síti, s cílem zabránit nebezpečným přetokům elektrické energie. V tomto případě ze severovýchodního Německa,“ uvedl Kalina.

Funkci transformátorů přirovnal k pohyblivému jezu. „Když potřebujete zabránit toku elektřiny, tak ten jez jakoby nadzvednete a ta elektřina se tím pádem roztéká jiným směrem. Protože elektřina vždy teče cestou nejmenšího odporu,“ vysvětlil.

První dva transformátory uvedl ČEPS do provozu v lednu letošního roku, zbývající dva byly od července ve zkušebním provozu. Jejich instalací se mimo jiné v Česku také výrazně snížilo riziko takzvaného blackoutu. „Od svého částečného spuštění v polovině ledna přispěly tyto stroje jen za první pololetí letošního roku k omezování protékajícího výkonu přes naši přenosovou soustavu v 73 dnech,“ doplnila mluvčí ČEPS Barbora Peterová.

Z Benátek po moři do Hamburku, a dál po Labi do Prahy

O výstavbě transformátorů rozhodlo ministerstvo průmyslu a obchodu v roce 2012, samotná stavba byla zahájena v roce 2015. Každý ze čtyř strojů se skládá ze dvou jednotek, které dohromady váží 875 tun.

Jejich přeprava do Kadaně z výrobního závodu v Itálii byla velmi náročná. Cesta každého dílu po moři z Benátek do Hamburku, po Labi do Lovosic a po silnici do rozvodny v Hradci trvala pět týdnů.

Zařízení má životnost 40 let. Zajistí bezpečný provoz soustavy nejen při zvýšeném proudění energie z Německa, ale třeba i během omezení přenosových kapacit při rozsáhlých rekonstrukcích vedení.

Archivní video: časosběr z přepravy transformátorů: