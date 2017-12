Posvěceno. ÚOHS schválil ovládnutí Českých aerolinií Travel Servicem

„Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Rozhodnutí již nabylo právní moci,“ uvedl předseda ÚOHS Petr Rafaj v tiskové zprávě.



Travel Service se dohodl, že od Korean Air koupí 44% podíl, od státního Priska dalších 19,7 %. Společnost to uvedla v tiskové zprávě. V ČSA tak po transakci bude mít necelých 98 %. Před transakcí měl Travel Service v ČSA 34 procent. Kromě Korean Air, Travel Service a Prisko je akcionářem i Česká pojištovna, která má v aeroliniích dvouprocentní podíl.

„Společnost Travel Service dlouhodobě usilovala o vstup do ČSA a svůj zájem vyjádřila již v roce 2009 účastí v privatizačním procesu. Cílem získání majoritního podílu v ČSA je vybudovat silného leteckého dopravce provozujícího flotilu 70 až 80 letadel,“ uvedl už dříve předseda představenstva Travel Service Jiří Šimáně.



Po získání majority v ČSA Travel Servicem vznikne silná skupina, která by měla k dispozici více než 60 letadel. Stala by se tak největším dopravcem na pražském Letišti Václava Havla. Travel Service měl v létě 49 strojů, ČSA 19. Travel Service ale plánuje pořídit dalších 39 Boeingů 737 MAX. První z nových letadel zařadí Travel Service do flotily v lednu 2018, poslední v roce 2023 (podrobnosti v článku Travel Service vyrazil na nákupy).

Čtyři a půl roku s Korean Air

Korean Air skončilo v ČSA po čtyřech a půl letech od svého vstupu. Vedení asijské společnosti se za tu dobu na řízení českého dopravce téměř nepodílelo a na rozdíl od původních slibů korejské aerolinky do firmy prakticky neinvestovaly. Jedním z mála konkrétních výsledků spolupráce byl pronájem Airbusu A330.



Státní podnik Prisko koupil pětinový podíl v ČSA loni v říjnu od Českého Aeroholdingu. Hodnota transakce nebyla zveřejněna. Korejci zaplatili za svých 44 procent v ČSA před čtyřmi lety 68 milionů korun, vstupovali tehdy ovšem do ztrátové firmy. V roce 2015 se hospodaření ČSA přehouplo do kladných čísel. Loni zisk po zdanění meziročně vzrostl o osm procent na 241 milionů korun. Letos by mělo hospodaření třetím rokem po sobě vykázat kladné hodnoty hospodaření a růst výkonů.



Travel Service na trhu působí od roku 1997. Je lídrem v charterové dopravě v ČR, na Slovensku, v Maďarsku a Polsku. Loni firma Travel Service i se svými dceřinými společnostmi vykázala podle mezinárodních účetních standardů IFRS čistý konsolidovaný zisk 344 milionů korun a konsolidované tržby 17,1 miliardy korun.



Travel Service patří do skupiny Unimex Group, kterou vlastní podnikatelé Jiří Šimáně a Jaromír Šmejkal. Necelý poloviční podíl v dopravci drží čínská investiční společnost CEFC.