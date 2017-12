Zimní poločas. Travel Service pronajme 16 letadel do Kanady, USA a Haiti

„V zimních měsících, kdy je v Evropě nižší poptávka po létání, tak můžeme dosáhnout maximálního využití našich letadel a naši piloti získávají zkušenosti z létání po celém světě,“ uvedl generální ředitel firmy Roman Vik.

Čtyři letouny pronajme Travel Service do USA společnosti Swift Air. Letadla budou mít přes zimu základny na mezinárodních letištích v Milwaukee, Chicagu a Lansingu a budou nasazovány na linky z USA do Mexika, Dominikánské republiky, na Kubu a do dalších zemí v oblasti v Karibiku, uvedl Travel Service.

Deset letounů zamíří do Kanady ke společnostem Sunwing a Air Transat, se kterými Travel Service spolupracoval i v předchozích letech. Po jednom letounu společnost pronajme na Haiti firmě Sunrise Airways a do Surinamské republiky v Jižní Americe aerolinkám Surinam Airways.

Travel Service na trhu působí od roku 1997. Je lídrem v charterové dopravě v ČR, na Slovensku, v Maďarsku a Polsku. Loni firma i se svými dceřinými společnostmi vykázala podle mezinárodních účetních standardů čistý konsolidovaný zisk 344 milionů korun a konsolidované tržby 17,1 miliardy korun. V letošní zimní sezóně provozuje 37 letadel, z toho 32 strojů připadá na boeingy 737, dále má jeden Airbus A330 a čtyři menší letouny Cesna.

Travel Service patří do skupiny Unimex Group, kterou vlastní podnikatelé Jiří Šimáně a Jaromír Šmejkal. Necelý poloviční podíl v dopravci drží čínská investiční společnost CEFC. Letos Travel Service převzal většinový podíl v Českých aeroliniích.