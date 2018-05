Miliardář Chrenek chce koupit ostravské ocelárny Mittalu

O chystaném podání nabídky na koupi ostravské hutě firmy ArcelorMittal informovaly iDNES.cz dva na sobě nezávislé zdroje, obeznámené se situací kolem prodeje společnosti.

Za prodej hutí do domácích rukou horoval nedávno i prezident Miloš Zeman. vyjádřil se v tom duchu, že by se na nákupu měly podílet i Třinecké železárny. Ovládá je podnikatel Tomáš Chrenek. Ten je podle žebříčku magazínu Forbes 13. nejbohatším Čechem s majetkem přes 15 miliard korun. Třinecké železárny spekulaci prezidenta nekomentovaly.

Třinecké železárny svůj zájem o ostravskou huť zatím nepotvrdily ani nevyvrátily. „Na možnost koupě ostravské hutě ArcellorMittal se díváme stejně jako na jiné akviziční příležitosti,“ řekla Petra Macková Jurásková, tisková mluvčí Třineckých železáren. „To znamená, v jakém jsou stavu, jaké synergie by naší skupině přinesly, a jak zapadají do dlouhodobé strategie rozvoje. Nabídku jsme dosud nepodali,“ dodala.



Toto vyjádření je oproti dřívějším reakcím na dotaz o případné koupi společnosti ArcelorMittal Ostrava výrazným posunem. Doposud zástupci třineckých železáren odmítali podobné úvahy jakkoliv komentovat.

I na druhé straně zůstává reakce stručná. „Nemáme žádné takové informace,“ řekla tisková mluvčí společnosti ArcelorMittal Ostrava Barbora Dvořáková Černá.

Jednání o budoucnosti hutí je dnes tématem jednání také na ministerstvu průmyslu a obchodu.

Prezident Zeman zároveň vyjádřil přesvědčení, že by kolem Mittalu měl vzniknout holding a jako o možném zájemci o hutě jmenoval i podnikatele Jaroslava Strnada. Ten, kromě toho, že před časem koupil podíl ve společnosti Vítkovice Heavy Machinery (VHM), byl štědrým sponzorem Zemanovy prezidentské kampaně a politické strany Zemanovci.

„Myšlenka vzniku holdingu je nosná. Pokud by se do ní zapojil i podnikatel Strnad, se kterým jsem se nedávno setkal, chce se mi věřit, že to může mít pro Moravskoslezský kraj povzbudivý účinek,“ řekl Zeman při návštěvě Moravskoslezského kraje.

O prodeji ostravské hutě Mittalu se mluví od začátku dubna. Důvodem je snaha o ovládnutí italských oceláren Ilva při dodržení antimonopolních pravidel. Společnost navrhla Evropské komisi, že se zbaví pěti svých továren včetně té tuzemské.

Ostravské huť i s dceřinými firmami zaměstnává dohromady na 7 tisíc lidí. Ročně vyrábí přes dva miliony tun oceli zejména pro stavebnictví a strojírenství. Své výrobky vyváží do více než 40 zemí. V roce 2016 vytvořil ArcelorMittal Ostrava čistý zisk 1,308 miliardy korun a tržby 28,786 miliardy korun.

ArcelorMittal by měl podniky prodat do konce letošního roku.