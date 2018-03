Na dráty i na baterky. Trolejbusy s pomocnými bateriemi přesvědčily dopravce

Trolejbus přijede na konečnou v Plzni-Božkově, řidič tlačítkem u volantu stáhne sběrače a na další cestu se vůz s cestujícími vydává na elektřinu ze zabudovaných baterií. Trolejbus tiše přejede most přes řeku, bez zpomalení vyjede prudký božkovský kopec a pokračuje do Letkova, kterým se proplete, a jede zase zpátky. Dohromady urazí asi devět kilometrů, aniž se dotýká troleje. V Plzni to takhle chodí už rok.

„Roční zkušenosti s trolejbusy vybavenými trakčními bateriemi jsou ty nejlepší. Z hlediska hluku i dynamiky jsou na tom vozidla v provozu lépe než starší trolejbusy osazené alternativním pohonem dieselagregátem,“ uvádí dopravně-provozní ředitel Plzeňských městských dopravních podniků Jiří Ptáček.

Plzeňští mají nyní šestnáct dvanáctimetrových trolejbusů s bateriemi. Dojezd na baterie u nich dosahuje dvanácti kilometrů, takže trasu do Letkova zvládají s rezervou. Kromě toho jezdí i kratší úsek v městské části Černice.

Podobně hodnotí trolejbusy s přídavnými akumulátory i ostatní tuzemská města, která si je objednala. I proto množství zakázek roste, v Plzni už vyrobili více než stovku trolejbusů s bateriemi. Část z nich putovala do zahraničí.

Objednávky z celé republiky

Plzeňský trolejbusový výrobce Škoda Electric, patřící do skupiny Škoda Transportation, osazuje takzvanou elektrovýzbrojí (stručně řečeno všechny komponenty od sběračů proudu po elektromotory potřebné k tomu, aby z vozidla vznikl trolejbus) a bateriemi karoserie značek Solaris, Sor Libchavy a Iveco.

Za kolik města kupují trolejbusy Ostrava: Koupili 10 trolejbusů o délce 12 metrů s pomocnými bateriemi a dva kloubové bez nich, dohromady za cca 160 milionů korun. Opava: Objednali 10 trolejbusů s bateriemi za cca 130 milionů korun, k dodání letos. Teplice: Koupili pět trolejbusů s alternativním bateriovým pohonem za cca 60 milionů, k dodání letos ve druhém čtvrtletí. České Budějovice: Objednali 11 kloubových trolejbusů s bateriemi, dohromady za více než 180 milionů, k dodání ve třetím čtvrtletí.

Stejný postup zvolila firma Cegelec, druhý výrobce trolejbusů v Česku. I oni montují vlastní elektrovýzbroj včetně baterií do karoserií jiných producentů.

„V současné době jezdí jeden takový trolejbus v Ostravě. Do zahraničí jsme dodali trolejbusy s bateriemi do Švýcarska, Rakouska, Německa nebo Polska,“ uvedl Jakub Prahl z vedení firmy. Byly to desítky vozů. Všechny nově objednané trolejbusy mají bezemisní pomocný pohon.

„Zákazníci s ohledem na evropské dotace a požadavek snižování CO2 poptávají i výměnu dieselových pomocných pohonů za baterie. V jednání je aktuálně přestavba dvanácti kloubových trolejbusů pro BBG Eberswalde v Německu,“ vysvětlil Prahl.

„V České republice jsou trolejbusů s pomocným bateriovým pohonem desítky. Naším zatím posledním typem je osmnáctimetrové kloubové vozidlo Škoda 35Tr, které vzniklo na základě spolupráce s výrobcem karoserie Iveco,“ prohlašuje mluvčí Škoda Transportation Michal Tobrman.

Více než rok jezdí dva trolejbusy s bateriemi v Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice. „Kdyby zkušenosti nebyly dobré, nepořídili bychom dalších sedm vozů,“ řekl ředitel společnosti Josef Kocháň.

Letos na podzim začnou přibývat českobudějovickému dopravnímu podniku vozy z nové jedenáctikusové dodávky kloubových trolejbusů s bateriemi. Čtyři takové už ve městě jezdí. „Rádi bychom těmito vozy řešili část linky v centru města, kde nejsou troleje,“ uvádí mluvčí podniku Viktor Lavička.

Praha to zkouší jinak

Na podzim se první z deseti trolejbusů s bateriemi objeví v Opavě. „Bude to světová premiéra trolejbusu v karoserii zcela nové generace,“ uvedl obchodní manažer Škody Electric Radek Kapr. Klimatizovaný bude i prostor pro cestující.

Brněnský dopravní podnik má největší trolejbusový provoz v Česku, ale zatím bez přídavných baterií. „Tři trolejbusy s bateriemi bychom měli dostat do konce března a zbylých sedm v průběhu prázdnin. Budeme je nasazovat do lokalit s výlukami, abychom nemuseli zajišťovat náhradní autobusovou dopravu. Na jaře se všemi třemi počítáme na lince 32,“ uvedla mluvčí brněnského dopravního podniku Barbora Lukšová.

A v Praze se jízda s pomocí troleje od loňska testuje na Proseku. Nejde však o pravé trolejbusy, ale o upravené elektrobusy, které se k „drátům“ připojují jen v některých úsecích své trasy.