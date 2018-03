Motorky proti oceli. Schyluje se mezi EU a Washingtonem k obchodní válce?

Tento krok přitom není namířen proti tradičnímu obchodnímu rivalovi Číně, která podle údajů z roku 2016 stojí jen za 4,1 procenta dovozů oceli do USA. Nejvíc škodná na nových 25 procentech clech bude Evropská unie – USA od ní odebírají 23,3 procenta.

Za Evropskou unii pak odpověděl šéf Evropské komise Jean-Claude Juncker. „I my se můžeme chovat hloupě,“ konstatoval a pak pohrozil odplatou ve formě dodatečného cla kromě jiného na motorky Harley-Davidson, bourbon nebo džíny Levis.

Americká média poznamenala, že tento výběr zcela jistě nebude náhodný – slavné motorky se vyrábějí ve Wisconsinu, odkud pochází šéf sněmovny reprezentantů Paul Ryan. Clo na bourbon z Kentucky může poškodit pověst šéfa amerického senátu Mitche McConnella, a pokud zdraží rifle, nepotěší to ani vůdkyni demokratické menšiny ve sněmovně Nancy Pelosiovou, protože textilka sídlí v její domovské Kalifornii.

Agentura Reuters spočítala, že pokud by Unie cla skutečně zavedla, znamenalo by to prodražení dováženého amerického zboží o 3,5 miliardy dolarů.

Reakce na jeho slova přišla zpoza Atlantiku velmi rychle. Trump hrozbu ekonomické války ještě přiblížil a sáhl na citlivé místo evropské ekonomiky – na auta.

Pokud zavede EU odvetná cla, USA zdaní dovoz aut

„Pokud chce EU zvýšit svá už tak vysoká cla pro americké firmy, tak prostě zdaníme dovoz jejich aut, která volně proudí na americký trh,“ napsal prezident v sobotu a dodal, že se kvůli evropské konkurenci nemohou prosadit domácí ani jiné zahraniční značky.

Na americký trh ročně míří více než milion vozů z EU – často jde o výrobky německých značek, jako jsou BWM nebo Volkswagen. Už loni v lednu přitom tehdy ještě budoucí pán Bílého domu hrozil do Německa, že jejich vozy zatíží 35procentním clem. Hodně zamotanou hlavu budou mít také manažeři francouzské PSA, která chystá se svými značkami Peugeot a Citroën návrat na americkou půdu.

Němci coby tahouni ekonomiky EU a častý terč Trumpovy kritiky si vzkaz z Bílého domu přeložili velmi jasně – sociální demokrat a šéf výboru pro obchod v europarlamentu Bernd Lange prohlásil, že do Evropy dorazilo vyhlášení války, zatímco německý ministr zahraničí Sigmar Gabriel označil Trumpův krok za „nepochopitelný“.

Americký prezident si však věří, prohlásil, že „obchodní války jsou dobré a dají se snadno vyhrát“. V případě oceli a hliníku však řada analytiků nad jeho strategií pochybuje. Bankéři z Goldman Sachs například napsali, že „Trumpovy akce mohou vést ostatní partnery k přijetí odvetných opatření, a tím v konečném důsledku oslavit mezinárodní obchodní výměnu“.

Jedním z poražených může být paradoxně americký autoprůmysl. Plošné clo na hliník ve výši 10 procent, které chce Trump také zavést, bude znamenat zdražení americké domácí produkce, neboť USA nejsou schopny výpadek produkce nahradit.

Autoprůmyslníci však nejsou jediní, koho Trumpův nápad ohrožuje. Při představě, že ocel a výrobky z ní podraží o čtvrtinu, se hroutí američtí těžaři nafty. Podle agentury Bloomberg totiž dovážejí 53 procent hotových výrobků a dalších 24 procent v meziproduktech. Cla by tak mohla ohrozit americkou těžbu a v důsledku USA oslabit.