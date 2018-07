Trumpova cla zdraží auta v USA téměř o 6 000 dolarů, varují výrobci

Odhad sdělila listu Wall Street Journalu americká Aliance výrobců automobilů. V návaznosti na zvýšení ceny by podle nich měly klesnout i prodeje nových vozů – možná až o dva miliony aut ročně. Ty přitom posledních několik let rostly a v současnosti dosahují téměř rekordních hodnot.



Kolem 44 procent automobilů se do Spojených států dováží. Dovozní cla by se však podle automobilek dotkla i mnoha vozidel, která se vyrábějí v USA – často totiž jsou z dovezených součástek.



Prodejci, které oslovil Wall Street Journal, ale vůbec nepředpokládají, že by cla nakonec vešla v platnost a speciální přípravu či velké nákupy do zásoby neplánují.

Luxusní značky by navíc cla nemusela téměř nijak ovlivnit. Jejich zákazníci si pár tisíc dolarů navíc mohou připlatit, aniž by je to citelně zasáhlo. V tomto segmentu je navíc oblíbený nákup na leasing, který cenu dál rozloží, tvrdí analytik serveru Edmunds.com Jeremy Acevedo.



Pokud by cla vešla v platnost, ještě asi dva měsíce budou Američané nakupovat vozidla za „starou“ cenu, říkají analytici. Prodejci totiž zákazníkům budou nabízet auta, která nakoupili ještě před zavedením nových cel.

Donald Trump letos v květnu požádal Ministerstvo obchodu, aby zjistilo, zda by bylo možné využít k vyhlášení cel na automobily stejnou formulaci, jako při uvedení cel na ocel a hliník. Výsledky šetření by měly vejít ve známost tento týden.