Trumpova cla nefungují, deficit zahraničního obchodu USA stoupá

Deficit amerického zahraničního obchodu se zbožím v říjnu vzrostl o přibližně miliardu dolarů, vyplývá z nejnovější analýzy vládní agentury USCB (United States Census Bureau), která spadá pod americké ministerstvo obchodu. Hodnota amerického importu tak byla v minulém měsíci o 77,2 miliardy dolarů vyšší, než hodnota exportu.

Zpráva agentury USBC je jedním z prvních komplexních měření zahraničního obchodu země od zavedení poslední várky amerických dovozních cel. V září totiž prezident Donald Trump uvalil desetiprocentní clo na čínské zboží, jehož roční dovoz do Spojených států dosahuje hodnoty 200 miliard dolarů. Trump navíc hrozí, že pokud nedojde k dohodě mezi USA a Čínou, zvedne tato cla od příštího roku na 25 procent.



Zaváděním těchto opatření usiluje americký prezident o snížení deficitu zahraničního obchodu Spojených států. Zatímco ekonomové nepovažují jeho výši za relevantní ukazatel americké konkurenceschopnosti, pro Trumpa se stalo jeho snižování klíčovou součástí obchodní politiky, píše server Business Insider.



Slíbil totiž, že snížení dosáhne mimo jiné uzavřením nových, výhodnějších smluv s obchodními partnery Spojených států. O neférovém přístupu jiných zemí k USA hovoří Trump zejména v souvislosti s Čínou, kterou obviňuje z nekalých obchodních praktik a krádeží amerického duševního vlastnictví. Číňané si naopak stěžují na Trumpovo „vyděračství“.



Cla objem dovozu nesnižují

Letos už Trump uvalil dovozní cla na čínské zboží v hodnotě 250 miliard dolarů. Kromě toho zavedl cla na dovoz oceli a hliníku. Kýžený efekt v podobě snižování deficitu zahraničního obchodu se však nedostavil. Srovnání amerického dovozu a vývozu je stále víc nakloněno ve prospěch dovozu, přičemž tento rozdíl by mohl do konce letošního roku prolomit rekordní hranici. Rekordní export do USA minulý měsíc oznámila i samotná Čína.



Cla, která zvedají cenu dováženého zboží tak zatím jeho objem příliš nesnižují. Loňská americká daňová reforma totiž mimo jiné způsobila, že Američané mají víc peněz, což zvedá poptávku po dováženém zboží i když je dražší, píše CNN. Dalším vysvětlením může být to, že se Američané před avizovaným zvýšením cel od příštího roku snaží „předzásobit“.



Trump se má s čínským prezidentem Si Ťching-pingem setkat na summitu G20 v Argentině který bude probíhat v těchto dnech, což mnozí interpretují jako poslední možnost pro uzavření dohody mezi Spojenými státy a Čínou, jež by zažehnala další eskalaci obchodní války. „Podle prezidenta Trumpa existuje možnost, že k dohodě skutečně dojde,“ uvedl Trumpův ekonomický poradce Larry Kudlow.



Obchodní válka totiž značně dolehla na mnohé americké firmy. Čínská odvetná opatření poškozují americké zemědělce, zatímco tamní výrobci produktů z oceli si stěžují, že dovozní cla zvýšila náklady na výrobu.