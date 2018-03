Obchodníci se obávají Trumpova boje s Čínou. Rodinám to uškodí, píší mu

Američtí maloobchodníci poslali Donaldu Trumpovi žádost, v níž ho vyzývají, aby pečlivě zvážil dopad, jaký budou mít tarify na spotřebitelské ceny.

„Vyšší sazby znamenají vyšší náklady pro podniky a také rostoucí ceny pro americké rodiny,“ uvedla v dopise Sandy Kennedyová, prezidentka Asociace lídrů v maloobchodním průmyslu (RILA), která výzvu podepsanou 25 obchodními giganty organizovala.



Trump tvrdí, že masivní obchodní deficit s Čínou je částečně způsoben tamními firmami, jež kopírují americké výrobky či nápady a prodávají je zpět do USA za nižší cenu. V srpnu proto Trump nařídil přezkoumat praktiky Číny tohoto typu.

Tarify vůči Číně by se tak mohly stát odplatou za nekalé praktiky a mohly by ovlivnit až 100 výrobků včetně obuvi. Týkat by se měly hlavně oblasti IT technologií, spotřební elektroniky a dalších produktů, které těží z duševního vlastnictví Spojených států.

Systém škodící pracujícím

Skupina maloobchodníků z USA sice s kopírováním amerických výrobků Číňany také nesouhlasí, ale zároveň varuje, že by cla zhoršila americký tarifní systém, který je už nyní nakloněn proti pracujícím rodinám. „Zákazníci v našich obchodech platí vyšší ceny, protože dovozní cla na oblečení a boty činí až 67 %,“ píše se podle BBC v dopise.

Použití jakéhokoli dalšího tarifu by podle maloobchodních gigantů potrestalo rodiny ještě vyššími cenami za základní domácí vybavení, jakým je například oblečení, obuv či elektronika.

Čína se brání tím, že z války mezi obchodníky nemůže vzejít žádný vítěz. V úterý na sjezdu Národního lidového kongresu proto čínský premiér Le Keqiang vyzval obě strany sporu, aby zůstaly klidné. Konstatoval také, že by rád, aby USA zredukovaly omezení exportu high-tech zboží do Číny.

Podle článku 301 živnostenského zákona má vláda pravomoc jednostranně ukládat sankce vůči zemím, o kterých rozhodne, že neobchodují spravedlivě. Není jasné, zda Trump oznámí další sazby, ale pokud ano, nebude potřebovat souhlas kongresu.

Už začátkem tohoto měsíce Trump zavedl tarify ve výši 25 % na ocel a 10 % na hliník, jež začnou platit příští týden. Svůj krok prezident zdůvodnil tím, že USA „trpí nekalým obchodem“ a tyto poplatky mají podpořit americký průmysl.