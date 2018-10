Trump své bohatství nevybudoval, ale zdědil. Navíc podvodem, tvrdí deník

Jednou z věcí, které Donaldu Trumpovi pomohly do Bílého domu, byla jeho image úspěšného byznysmena, který své bohatství vybudoval prakticky od nuly. K vytvoření rozsáhlého realitního impéria mu podle jeho slov pomohla pouze „startovací“ půjčka od jeho otce, Freda Trumpa, ve výši jednoho milionu dolarů.

Rozsáhlé vyšetřování deníku The New York Times, které probíhalo během posledního roku a jehož výsledky list publikoval v úterý, dospělo k závěru, že realitní magnát Fred Trump ve skutečnosti svému synovi pomohl mnohem víc. Celkem na něj totiž převedl majetek, jehož dnešní hodnota představuje 413 milionů dolarů. A podle investigativních reportérů byl při těchto převodech nesmírně kreativní.



Zpráva o výsledcích vyšetřování, dlouhá přibližně 40 stran, je podle deníku jedním z nejdelších textů tohoto typu, jaké kdy publikoval. Investigativní reportéři hovořili s bývalými zaměstnanci realitního impéria Trumpovy rodiny a analyzovali více než 100 tisíc stránek finančních dokumentů.



Výsledky jejich práce podle listu ukazují, že Fred Trump převedl značnou část svého majetku na svého syna pomocí složitého systému daňových kliček a „otevřených podvodů“, které mu umožnili vyhnout se placení stovek milionů dolarů na daních. Většina těchto pochybných finančních převodů měla proběhnout v 90. letech.

Trumpovi na daních „ušetřili“ půl miliardy

Podle výsledků vyšetřování odkázali oba rodiče Donalda Trumpa svým dětem majetek ve výši celkem zhruba jedné miliardy dolarů. To je podle tehdejšího daňového zákona, který na dary a dědictví ukládal 55% daň, mělo stát 550 milionů dolarů. Ve výsledku však podle listu zaplatili na daních pouze 52,2 milionu.



Donald Trump se odmítl k vyšetřování vyjádřit, i když jej redaktoři podle svých slov opakovaně kontaktovali ještě před zveřejněním textu. Prezidentův právník Charles J. Harder pouze dodal písemné prohlášení, podle kterého k žádnému podvodu ani daňovému úniku nedošlo. „Fakta, kterými noviny dokládají svá nepravdivá obvinění jsou extrémně nepřesná,“ uvedl Harder, přičemž podle jeho slov neměl prezident Trump s těmito záležitostmi nic do činění. Také prezidentův bratr Robert Trump uvedl, že veškeré daně byly v pořádku.



Proti složitým schématům převodu majetku mezi generacemi rodiny Trumpů v minulosti neprotestovala ani americká vládní agentura IRS, která dohlíží na výběr daní. Nicméně daňoví experti oslovení deníkem The New York Times se shodli, že chování popisované v investigativní reportáži vykazuje znaky podvodu, nebo minimálně zmatečného jednání.



Milionářem v osmi letech

Donald Trump začal přebírat bohatství svého otce už jako dítě. Podle deníku na něj Fred Trump během prvních tří let jeho života převáděl ročně sumu, která by dnes představovala 200 tisíc dolarů. Z malého Donalda Trumpa byl už v osmi letech milionář. Po čtyřicítce už z otcova majetku dostával apanáž v hodnotě pěti milionů dolarů ročně.



Tento příjem zčásti sloužil k tomu, aby měl Donald Trump pod sebou záchrannou finanční síť když se pouštěl do velkých projektů, z nichž mnohé zkrachovaly a způsobily milionové ztráty jako například letecká společnost Trump Shuttle, hotel Plaza nebo kasina v Atlantic City. Díky rodinným penězům to však pro současného amerického prezidenta nikdy nepředstavovalo zásadnější problém.



Vyšetřování deníku The New York Times ukázalo, že Fred Trump také postupně svému synovi půjčil minimálně 60,7 milionu dolarů, což dnes po započtení inflace představuje 140 milionů, přičemž velká část z těchto úvěrů nebyla nikdy splacena.



Mýtus o úspěšném podnikateli

V tom případě však lze tyto finanční převody považovat za dary, které podléhají jiné míře zdanění. Fred Trump maskoval svou finanční podporu synovi také jinými způsoby. Například v prosinci 1987 koupil od svého syna podíl v bytovém komplexu Trump Palace za 15,5 milionu dolarů. Dokumenty, které vyšetřování zkoumalo ukazují, že čtyři roky poté prodal tento podíl zpátky Donaldu Trumpovi, za pouhých 10 tisíc dolarů.



The New York Times podobným způsobem zmapovaly celkem 295 odlišných finančních převodů od Freda Trumpa k jeho synovi, k nimž docházelo přibližně pět dekád. Nešlo v nich pouze o odevzdávání majetku, podle deníku tímto způsobem otec se synem společně vytvořili mýtus o tom, jak Donald Trump vybudoval své bohatství od nuly, který pak významným způsobem značku Trump posílil. Podle listu tento mýtus nakonec dostal Donalda Trumpa i do Bílého domu.



Mluvčí amerického prezidenta Sarah Huckabee Sandersová však v prohlášení pro The New York Times pouze zopakovala dlouze opakovanou mantru o původu majetku Donalda Trumpa. „Prezidentův otec mu poskytl počáteční půjčku jeden milion dolarů, kterou mu splatil. Prezident Trump tyto peníze využil k vybudování neuvěřitelně úspěšné společnosti a také bohatství v čisté výši přes 10 miliard dolarů,“ uvedla Sandersová.

Jelikož Trump doposud nezveřejnil své daňové přiznání, není možné tuto celkovou výši přesně potvrdit. Agentura Bloomberg odhaduje hodnotu jeho čistého majetku na necelé tři miliardy dolarů. Deník uvedl, že jeho rozsáhlé vyšetřování zametlo několik desetiletí dezinformací a dospělo k jasnému závěru – původním zdrojem Trumpova bohatství byl jeho otec.