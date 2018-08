Rekordně nízká hodnota turecké měny může srazit korunu a zdražit benzin

„Jeden ze dvou klíčových faktorů, které ovlivňují cenu pohonných hmot v České republice, je kurz dolaru vůči koruně,“ uvádí ekonom UniCredit Bank Patrik Rožumberský.



Momentální situace tak může mít za následek i zdražení benzinu. „Pokud se nadále nebude hýbat cena ropy, která se teď příliš nehýbe, bude hlavním faktorem ceny pohonných hmot vývoj koruny vůči dolaru,“ potvrzuje Boris Tomčiak ze společnosti Finlord. O cenách u stojanů čerpacích stanic se podle něj rozhoduje velmi jednoduše – cena v dolarech na burze v Rotterdamu se násobí aktuálním kurzem.

Turecká krize se v Česku zatím nejvýrazněji projevuje na kurzu liry vůči koruně, který za poslední desetiletí nikdy nebyl pro Čechy výhodnější. Čeští turisté tak mohou na dovolené v Turecku ušetřit. Ne přímo na ceně zájezdů – velkou část z nich totiž cestovní kanceláře prodaly předem a turečtí hoteliéři navíc s dovolenými obchodují v eurech, aby se chránili před dopady výkyvů své vlastní měny. „Bude to spíš znamenat zlevnění služeb na místě,“ říká Petr Šatný, marketingový ředitel cestovní kanceláře Alexandria.

„Klienti, kteří jsou momentálně v Turecku nebo se tam v blízké době na dovolenou chystají, mohou ze slabé liry krátkodobě profitovat, protože se pro ně nákupy opravdu zlevnily,“ potvrzuje Jan Bezděk, mluvčí cestovní kanceláře Fischer.



V posledních týdnech se totiž hodnota liry propadla přibližně o čtvrtinu, což je při nákupech znát. „Dá se ale očekávat, že se tento fakt brzy projeví v cenách, které se nominálně zvýší a efekt slabé liry se vyváží,“ varuje Bezděk.

Lira ztratila polovinu hodnoty

Celkově už letos turecká měna ztratila téměř polovinu své hodnoty. Během posledního týdne k jejímu propadu přispěly i sankce, které na Turecko uvalily Spojené státy.

Těm vadí, že v zemi je od roku 2016 zadržován americký pastor Andrew Brunson, jehož turecké úřady obviňují ze špionáže a podpory terorismu.

Americký prezident Trump v pátek oznámil, že zdvojnásobí dovozní cla na ocel a hliník z Turecka, a uvedl, že vzájemné vztahy obou zemí momentálně nejsou dobré.

Kromě padající měny se země potýká i s vysokou mírou inflace, která již dosahuje úrovně téměř 16 procent. Tato hodnota trojnásobně přesahuje cíl tamní centrální banky, která tak čelí tlaku na další zvyšování úrokových sazeb.

Na své červencové schůzi se ale turečtí centrální bankéři postarali o překvapení. Navzdory doporučením od ekonomů se totiž zavázali, že stávající úrokové sazby dál zvyšovat nebudou. Odborníci tento krok zdůvodňují rostoucím vlivem tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana na tamní ekonomiku.

Příbuzný v čele centrální banky

Erdogan je dlouhodobým odpůrcem vyšších úrokových sazeb a jeho vliv mnozí ilustrují tím, že nedávno jmenoval ministrem financí svého zetě Berata Albayraka. Ten má na současné ekonomické problémy stejný názor jako prezident a označuje je za „útok“ proti jeho zemi.

„Erdogan u sebe chyby logicky nevidí, a tak obviňuje jiné země, že poškozují Turecko. Svojí rétorikou celou situaci jen zhoršuje a nesnaží se hledat řešení,“ komentuje turbulence tureckého hospodářství Peter Bukov, hlavní analytik společnosti TopForex.

Turecký prezident prohlásil, že má plán, jak z krize ven, nesdělil však žádné konkrétní detaily. Podle Bukova investoři již spekulují nad možnými kapitálovými kontrolami a zvažují i konfiskaci amerických dolarů a zlata, čímž by se situace z mezinárodního hlediska pouze zhoršila.

„Některé evropské banky zaznamenaly výraznou expozici vůči tureckým peněžním ústavům, které se pravděpodobně při tak silné devalvaci dostanou do finančních tísní. Vyvstává tu tak hrozba přesunu celého problému do eurozóny, možná až do USA,“ uvádí Bukov.

Turecko míří do finanční krize. Lira dosáhla svého minima: