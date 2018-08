Německo jako lék na měnovou krizi? Ankara by pomoc nepřijala, tvrdí experti

V případě potřeby by Německo mohlo podle některých hlasů nabídnout finanční pomoc Turecku, které se potýká s měnovou krizí. Údajně by tak mohlo učinit v září během návštěvy prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana. Podle analytiků je však velmi nepravděpodobné, že by hrdá Ankara pomoc přijala.