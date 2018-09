Turistická centra hlásí přeplněno. Rezervace na rok dopředu nestačí

Dvě české rodiny se v červencové turistické špičce vydávají zakoupit jízdenku na lanovku na nejvyšší bavorskou i německou horu, téměř třítisícový štít Zugspitze. Za dva dospělé a dvě děti platí 134 eur, téměř tři a půl tisíce korun. Pokud by měly potomky starší osmnácti let, zaplatí skoro šest tisíc.

Za jeden jediný výlet lanovkou to opravdu není málo. A sotva vydýchají poměrně vysokou cenu, přichází další šok – více než hodinu a půl trvající čekání v uzavřeném prostoru v nekonečném davu turistů.

Těžko si představit, kam až by se fronty vinuly, pokud by se k nim přidali i Bavoři, jejichž ratolesti musí na prázdniny ještě dva týdny počkat.

„Návštěvnost od sezony 2007/2008 za osm let narostla na 510 648 hostů. To je zvýšení o 20,7 procenta. Letošní sezona skončí patrně s bilancí 625 tisíc hostů,“ vysvětluje Klaus Schanda, šéf marketingového oddělení společnosti Bayerische Zugspitzbahn, která provozuje dopravní systémy na nejvyšším německém vrcholu.

Lanovka na Zugspitze není v Bavorsku jediným místem, které zejména ve špičce sezony berou návštěvníci útokem. Rovněž v největším termálním komplexu na světě, v Therme Erding u Mnichova, se počet hostů zdvojnásobil.

„V roce 2008 u nás bylo 0,9 milionu návštěvníků, nyní jsme na čísle 1,8 milionu,“ poukazuje na skokový nárůst Marcus Maier z vedení firmy. O sto procent navíc během deseti let.

Podle údajů bavorského ministerstva hospodářství strávili v roce 2017 v této spolkové zemi Německa jen zahraniční turisté 19,1 milionu nocí. Od roku 2007 to dělá navýšení 56 procent.

Úspěch bavorského turismu má na první pohled jednoduché vysvětlení – mimořádné zlepšení infrastruktury a nabídky pro návštěvníky, nebývalý rozvoj v oblasti domácího cestovního ruchu a skvěle zvládnutý marketing.

Není to ale jen Bavorsko, které čelí nebývalému přílivu turistů. Cestovatelský boom aktuálně válcuje nejzajímavější turistické destinace v Evropě. „Letos zaznamenáváme rekordní přírůstky, v červenci registrujeme nárůst dokonce o 23 procent,“ vypočítává marketingová manažerka Switzerland Tourism v Praze Alena Koukalová.

Temná strana tohoto ekonomicky pozitivního trendu je však jednoznačná – fronty a zvyšující se ceny, v některých lokalitách o desítky procent.

Přeplněná špička sezony

Tak například Chorvatsko. Destinace, která patří k tomu nejlepšímu, co Evropa při svém turistickém vývoji vyprodukovala. Řada významných mezinárodních ocenění v posledních letech stejně jako světové hvězdy showbyznysu, sportu i důležití boháči míří právě na Jadran.

Navzdory tomu, že chorvatská média referují o mírném propadu v druhé polovině prázdnin, skončí letošní bilance pro zemi patrně opět růstem.

„Češi v Chorvatsku loni strávili 5 430 000 nocí. Což je o dvacet procent více než v roce 2007. Celkově se počet zahraničních turistů za deset let zvedl o 41 procent,“ vysvětluje poradkyně ředitele Chorvatského turistického sdružení v Praze Jelena Bilićová.

Rovinj, Istrie

Důkazem chorvatského turistického úspěchu je Rovinj na Istrii. Na přelomu tisíciletí tady zavíraly některé hotely už na konci třetího srpnového týdne. A dnes? Rovinj patří z pohledu počtu přenocování i počtu příjezdů aktuálně na první místo v celé zemi. Důsledek je citelný. V srpnu, v době absolutní sezonní špičky, se prakticky nedá po přímořské promenádě projít.

„Před deseti lety stačilo zarezervovat ubytování dva tři týdny před odjezdem na dovolenou. Dnes je to nemyslitelné – bukujeme třeba i rok dopředu, a i to někdy bývá problém,“ potvrzuje Martin Čapek, který jezdí do Rovinje osmnáct let.

Hosté už bukují rok 2020

Stejný problém se začíná vyskytovat i v dalších turisticky silných destinacích. „V posledních deseti letech jsem vždycky měla dostatek hostů. Můžu říct, že každý rok byl nárůst okolo deseti procent,“ vysvětluje Petra Mathisová, která pronajímá dva apartmány ve významném rakouském turistickém resortu v tyrolském Ellmau.

Ellmau

„V současnosti mám už ale plno přes devadesát procent z roku. Tak dramatické to s rezervacemi ještě nebylo. Aktuálně už bukují hosté rok 2020,“ dodává.

Obdobný trend vidí také Gerhard Koblizek, který vlastní prázdninový byt v turistickém Waldkirchenu v Bavorském lese.

„Výrazný nárůst začal minulý rok a letos je to naprosto patrné. Aktuálně mám apartmán pro čtyři osoby plný od začátku května do poloviny listopadu. To se dosud nikdy nestalo. Loni jsem měl plno maximálně dvě třetiny tohoto množství a předloni sotva polovinu,“ tvrdí.

Právě Bavorský les, z pohledu Německa velmi důležitá turistická oblast, díky masivnímu domácímu cestovnímu ruchu roste.

„Je to naprosto mimořádná situace. Za první tři měsíce tohoto roku u nás hosté strávili o čtyřicet procent více nocí než za stejné období loňského roku. To jsou fantastická čísla,“ tvrdí šéf turistického sdružení ve Waldkirchenu Andreas Gründinger. Ostatně na opačné straně „čáry“ hlásí podobný trend také Češi.

Za větší výdělky více cestování

Otázka je, jakým směrem se situace bude dále vyvíjet. Pryč jsou doby, kdy před deseti patnácti lety například právě v Alpách větší část lanovek v letních měsících zavřela a turista musel trochu pátrat, aby v kopcích nalezl otevřenou horskou chatu. V současnosti se destinace v Evropě předhánějí, která přijde pro danou sezonu se zajímavějším turistickým obsahem.

„Je to spojeno především s výrazným zlepšením ekonomické situace, a to zejména v zemích východní a střední Evropy. Finanční krize a následná recese už odezněly a přišlo období hospodářského růstu, které trvá zhruba čtyři pět let. To přesně koresponduje s nárůstem počtu turistů v evropských destinacích,“ tvrdí hlavní ekonom společnosti Deloitte David Marek.

Zlepšení ekonomické situace zasáhlo v tomto případě téměř všechny vrstvy společnosti. „V tuto chvíli vyjíždí nejenom bohatší a střední třída, ale dnes si dovolenou v Chorvatsku může dovolit většina českých domácností,“ dodává Marek.

Existují však i další faktory, které citelně zasáhly do chování turistů v rámci Evropy. „Kromě snadné dosažitelnosti, příjemného klimatu a také atraktivních nabídek pro rodiny s dětmi u nás hraje významnou roli pozitivní bezpečnostní situace a čisté životní prostředí,“ objasňuje Sepp Rettenbacher, šéf turistického sdružení v jedné z nejoblíbenějších českých lyžařských oblastí – ve stubaiském údolí v Rakousku.

Právě bezpečnost a jistota jsou jedním z hlavních důvodů masivního nárůstu domácího cestovního ruchu třeba v Německu. Nejen v této zemi, která produkuje zásadní klientelu v oblasti cestovního ruchu, se projevuje další trend. „Lidé jezdí opakovaně, ovšem na kratší cesty,“ vysvětluje Liběna Jarolímková, vedoucí katedry cestovního ruchu na Vysoké škole ekonomické v Praze.

„Dříve jeli na jednu dovolenou v létě, možná i v zimě, ale dnes podniknou během roku mnohem více výjezdů, které se samozřejmě ve statistice projeví,“ doplňuje.

Kapacity jsou u konce?

Tento trend neplatí samozřejmě plošně pro všechny země a všechny turistické lokality. „Na určitých místech a v určité časy je prostě plno. Naprostá většina lidí chce do takzvaných top ten destinací,“ říká Lukas Krösslhuber, šéf turistického sdružení tyrolské oblasti Wilder Kaiser.

Jenže to znamená, že v těchto top ten destinacích si jen s trochou nadsázky turisté šlapou po hlavách, zatímco v těch méně navštěvovaných či utajenějších o hosta odjinud místní zavadí sporadicky. „To je špatný vývoj. Je to na zvážení, jak turisty v čase a v místě přerozdělit,“ doplňuje.

Hlavní proud turistů má totiž jistou setrvačnost. Řada návštěvníků věří, že určitá místa v životě musí navštívit. „A ve chvíli, kdy silnou image destinace ještě podpoří masivní marketingová kampaň, dochází jednoznačně ke kumulaci mas turistů,“ říká Liběna Jarolímková.

Naštěstí se začínají objevovat první signály, které dokládají, že určité skupině turistů začíná tato přeplněnost vadit. „Silná koncentrace hostů na malé lokalitě přináší řadu problémů. Je patrné, že roste segment návštěvníků, kteří se záměrně vyhýbají přelidněným místům a snaží se vyhledávat atypická místa a atypické služby v atypických časech,“ potvrzuje Jarolímková.

Příště už proto možná nebude hodinové čekání ve frontě na lanovku na nejvyšší německý vrchol nutné.