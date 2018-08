Nejhorší možný scénář na obzoru. České firmy vyhlížejí tvrdý brexit

„Povedeme o tom jednání s našimi zákazníky, pro které tam vozíme zboží. Asi se dá očekávat zvýšení nákladů při dopravě zboží, asi se budou muset posunout nějaké dodací lhůty. Například my vozíme zboží, které se musí dodávat přesně na den a hodinu,“ okomentoval Vladimír Starosta z dopravní firmy O.K. Trans vyhlídky na možné komplikace v případě takzvaného tvrdého brexitu.

Přesný scénář britského odchodu je podle něj stále nejasný a proto ani není zatím možné vést konkrétní jednání s klienty. „Ale pokud to bude bez dohody, tak si to moc neumím představit. Zavedou se tam hraniční kontroly? Vrátíme se k nějaké historické dokumentaci?“ ptá se Starosta.

Británie opustí Evropskou unii 29. března příštího roku, příslušnou smlouvu upravující budoucí vztahy je ale potřeba vyjednat do říjnového unijního summitu, aby ji stihl schválit britský parlament i další evropské země. A jednání uvázla nejen na problémech jako je otázka irské hranice, ale i kvůli vnitřním sporům v Konzervativní straně.

Londýn proto ve čtvrtek vydal první dávku technických opatření pro případ chaotického odchodu z osmadvacítky. Počítá například s možností, že britští občané žijící v EU ztratí přístup ke svým účtům v britských bankách, společnosti obchodující se státy EU by se měly připravit na obnovení celních kontrol (více zde: Platby kartou zdraží, ekofarmy zapláčou. Londýn očekává tvrdý brexit).

Varianty krizového scénáře už v červnu nastínila Evropská komise. V šestnáctistránkovém dokumentu zdůrazňuje, že v případě tvrdého brexitu nebude žádné přechodné období, během nějž by se mohli podnikatelé připravit na nová pravidla. Na britských hranicích začne platit normální hraniční režim se cly a výraznými dopady na dopravu. Obchodní vztahy se budou řídit jen mezinárodním právem a pravidly Světové obchodní organizace.

Důležitý obchodní parnter

To samozřejmě bude mít značné důsledky i pro české firmy. Británie je pátým největším odbytištěm českého zboží, loni tam směřovalo 4,92 procenta exportu. České firmy loni vyvezly do Spojeného království zboží za více než 200 miliard korun, nejdominantnější položkou jsou automobily (66 miliard). Některé zahraniční analýzy uvádějí, že v případě chaotického brexitu bude Česko pátou nejpostiženější členskou zemí EU.

Prezident Českého svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák je přesvědčen, že české firmy rizika spojená s tvrdým brexitem chápou čím dál lépe. „Jestli se vrátíme k celním bariérám, tak to pro český průmysl a českou dopravu bude katastrofa. Je to špatná zpráva pro naše nejlepší firmy, a to není jen Škoda Auto, ale i firmy z oblasti zdravotnictví či potravinářství,“ říká Hanák.

Sám má třicetileté zkušenosti s mezinárodní dopravou. „Vzpomeňte si, jak to bylo před rokem 2004, kdy jsme vstoupili do Evropské unie. Já mám kamionovou dopravu a nechtěl bych, aby mi tam stál kamion 48 hodin,“ poznamenává (o dopadu na kamionovou dopravu více v článku Brexit ochromí dopravu přes La Manche, Dover se děsí obřích kolon).

Podobně mluví i Martin Felix ze sdružení automobilových dopravců Česmad. „Příprava na to ani není možná, ale určitě to nějaké komplikace přinese. Pokud by Britové vystoupili z celní unie, tak se všechno zkomplikuje. Všechno se prodlouží a tím pádem i prodraží,“ říká Felix, který zároveň upozorňuje, že dopravci jsou zvyklí reagovat operativně.

Hospodářská komora s odkazem na svá data uvádí, že hrozbu dopadů brexitu jako překážku rozvoje podnikání uvádí zatím zhruba jen jedno procento českých podniků. Komora přesto připravuje doporučení s informacemi o oblastech, na které se podnikatelé musí zaměřit v případě tvrdého brexitu.

Hysterie je to poslední, co je potřeba

Dopady odchodu Británie se zabývá také pracovní skupina pro brexit, která funguje na úřadu vlády. A v červnu do Británie vyrazila podnikatelská delegace pod vedením šéfa Hospodářské komory Vladimíra Dlouhého, aby zmapovala, na co se mají české firmy v nepřehledné situaci připravit.

„V podnikatelské delegaci byly zastoupeny firmy, které mají již v tomto teritoriu své obchodní partnery, rozpracované zakázky, ale také firmy, které mají vážný zájem na trh teprve vstoupit. Všechny nicméně zajímalo, jakým způsobem se změní podmínky obchodování během brexitu a po něm,“ napsal v e-mailu mluvčí komory Miroslav Diro.

V Bruselu nyní probíhají expertní semináře, na kterých se členské státy připravují na možné komplikace po brexitu v jednotlivých oblastech jako je například letectví či potravinářství. „Další věc je, že si o tom budeme muset povídat i doma a nejen v Bruselu,“ říká náměstek ministerstva zahraničních věcí Jakub Dürr, podle nějž vláda chystá například mechanismy, jak komunikovat s Čechy žijícími v Británii.

Podle Dürra nejhorší možný scénář brexitu bude skutečně bolestivý. „Nechceme malovat čerta na zeď a mást lidi, že bude konec světa. Hysterie je to poslední, co je potřeba. Ale je třeba si uvědomit že tu jsou dva scénáře: jeden lepší, druhý blbý,“ říká Dürr.