Zavřeme fabriky a osekáme investice, varuje Jaguar před tvrdým brexitem

„Chceme zůstat ve Spojeném království. Srdce i duše Jaguaru jsou ve Spojeném království,“ řekl Speth Financial Times. „Pokud ale nevyjde ta (pro nás) správná dohoda, budeme muset továrny zavřít. To by bylo velmi, velmi smutné,“ dodal.



Tvrdý vs. měkký brexit Tvrdý brexit je termín označující variantu odchodu Velké Británie z Evropské unie bez jakékoliv další dohody. Naopak měkký brexit je cestou kompromisu mezi oběma stranami. V případě měkké verze by Spojené království pravděpodobně zůstalo součástí jednotného evropského trhu a stále by fungoval systém volného pohybu osob. V podobné pozici je v současnosti Norsko, které se členem EU nikdy nestalo. Tvrdý brexit by Velkou Británii naprosto odpojil od Unie a dohod, které se členstvím v ní souvisejí. Regulace obchodu či ochrana hranic by v tomto případě spadaly přímo pod kompetenci britské vlády.

Značku Jaguar by tvrdý brexit podle jejího šéfa stál více než miliardu liber ročně (v přepočtu zhruba 29,5 miliardy korun). Firma přitom nedávno investovala ve Spojeném království přes 50 miliard liber a během příštích pěti let plánovala tuto částku navýšit o dalších 80 miliard. Tyto investice jsou podle Spetha nyní ohroženy, uvedla agentura Reuters.



Jaguar Land Rover má ve Velké Británii přes 40 tisíc zaměstnanců. Export společnosti dosahuje hodnoty 18 miliard liber (530 miliard korun).

Značka se již dříve rozhodla přesunout výrobu svého SUV Land Rover Discovery do slovenské Nitry (psali jsme zde). Od září by se Discovery měl vyrábět pouze na Slovensku. Dá se předpokládat, že při případném přesunu výroby do zahraničí by mohla továrna v Nitře nabýt na významu.



Odchodem vyhrožuje také Airbus a další

Jaguar není jedinou firmou, která ve spojení s brexitem mluví o omezení či ukončení výroby ve Velké Británii. Předseda představenstva společnosti Airbus Tom Williams na konci června prohlásil, že „varianta (brexitu) bez dohody přímo ohrožuje budoucnost Airbusu ve Spojeném království“ (více v článku Výrobce letadel Airbus kvůli brexitu zvažuje odchod z Británie).

Obavy vyjádřila také společnost Siemens, která od londýnské vlády vyžadovala ujištění, že obchod s Evropskou unií bude i nadále probíhat bez komplikací. Již dříve svá sídla ze Spojeného království přesunuly Microsoft či banka Barclay’s.

Ve čtvrtek ráno se situaci v rozhovoru pro BBC Radio 4 snažil uklidnit poslanec Owen Paterson. „Jaguar Land Rover bude mít přístup k levnějším komponentům z celého světa. Evropští dodavatelé budou muset s ostatními soutěžit, pokud o zakázky Jaguaru nebudou chtít přijít,“ řekl.