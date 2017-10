Twisto míří s odloženými platbami do Polska. Dostalo injekci 5 milionů eur

Podle zakladatele a výkonného ředitele Twisto Michala Šmída investice potvrzuje, že mezinárodní investoři mají apetit investovat do českých start-upů, obzvláště pak do těch, které už nejsou v úplných počátcích. „Budeme první, kdo zaujal zahraniční investory k tomu, aby nám proinvestovali expanzi do zahraničí,“ řekl Šmída.



Do Twista investovala centrála ING z Holandska i lokální pobočka z Polska. Dohromady daly čtyři miliony euro. Vídeňská pojišťovna UNIQA přispěla jedním milionem eur. Většinu peněz chce Twisto použít na rozvoj v Česku. Zbytek půjde do Polska, kde už společnost založila místní pobočku. Twisto spustí odložené platby v polských e-shopech v příštím roce, a to za podpory ING Bank Śląski – dceřiné společnosti mateřského holdingu a jedné z nejvýznamnějších bank v Polsku. Vznik společné polské firmy již schválil místní úřad pro ochranu spotřebitele.



„Nehledali jsme pouze finance, ale především partnera, který má zázemí v regionu, a který nám pomůže expandovat na další trhy v rámci střední a východní Evropy. Chceme být lídrem mezi společnostmi poskytujícími financování každodenních potřeb v regionu střední a východní Evropy,“ okomentoval investici Michal Šmída.



ING investicí do služby Twisto poukázalo na svůj zájem o vývoj moderních technologií pro e-commerce. „Investice do byznysu, který je založen na principu odložených plateb, je součástí strategie ING poskytovat inovativní řešení, která reagují na potřeby zákazníků,“ říká Michał Bolesławski, viceprezident ING Bank Śląski.

Větší trh s větší konkurencí

Polsko je pro český Fintech startup, jak se firmám spojující finanční služby a technologie říká, zajímavým trhem už jen z toho důvodu, že je čtyřikrát větší než domácí trh. Twisto se na druhou stranu v sousední zemi bude muset potýkat s mnohem větší konkurencí. I z toho důvodu před časem posílil investorský tým polský bankéř Cezary Smorszczewski, který založil a prodal Alior Bank, jednu z nejúspěšnějších polských bank. „Zatímco v Česku máme jen zhruba pět velkých bank, v Polsku je jich dvacet. Muselo jsme proto hledat partnery, kteří nám pomohou se vstupem na trh, růstem, ale i strategií,“ dodal Šmída.



Twisto plánuje expanzi i do dalších zemí východní Evropy, konkrétně na Slovensko a do Rumunska nebo Bulharska. V Česku má Twisto přes dvě stě tisíc zákazníků. Společnost zatím není v zisku, ale předpokládá, že se jí do zelených čísel podaří dostat v roce 2019.