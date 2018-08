TEST DNES: Někde jen vločky, ovoce a ořechy, v jiných tyčinkách až 30 přísad

Chutnají dobře, ale jsou skutečně tak zdravé, jak se nás snaží přesvědčit jejich obaly? Abychom to zjistili, připravili jsme ve spolupráci s iniciativou Vím, co jím a piju několikadílný tyčinkový test. První část jsme věnovali tyčinkám, jejichž základem jsou ovesné vločky, druhou jsme zaměřili na tyčinky ovocné a ořechové. Výsledky obou najdete po kliknutí na odkaz v tomto článku.

Třetí test bude věnován tyčinkám proteinovým a v MF DNES vyjde v září.

Hlavní zjištění: Tyčinky se mezi sebou hodně liší, ale jestli mají něco společného, tak jsou to nejrůznější „zdravotní slogany“, kterými se výrobci snaží přitáhnout naši pozornost. Tu bychom ale měli věnovat údajům, které jsou skryty v záhybech zadní strany obalů. Tedy výživovým hodnotám a složení. Jen tak se dozvíme, jaká je skutečná povaha výrobku.

Cukr v čele

A dobré je začít u hlavní složky. Pokud je ve výčtu surovin na prvním místě cukr nebo glukózový sirup, je jisté, že výrobci jde víc o chuť než o zdraví. Hodně prozradí už délka složení. Ty nejlepší tyčinky mají pouze tři čtyři základní suroviny a nic víc. Ty horší, které skončily na posledních místech, jsou naopak přetížené dalšími složkami a aditivy.

Dobré je vyhýbat se tyčinkám s polevou. K jejich výrobě se totiž používají tuky z tropických palem, které jsou technologicky vhodnější, protože mají tužší konzistenci než jiné rostlinné oleje. Ale také mají vyšší podíl nežádoucích nasycených mastných kyselin a mohou být i zdrojem vysloveně škodlivých transmastných kyselin.

Cukr ve všech formách

Přidané cukry jsme v různé formě (může to být glukózový, glukózofruktózový, škrobový či zlatý sirup, sirup z invertního cukru, glukóza, dextróza, melasa nebo zahuštěné slazené mléko, které se skládá z mléka a cukru…) našli ve všech testovaných tyčinkách kromě ovocných. Ty se bez něj obejdou. Většinou jde jen o slisované sušené ovoce – velmi často jsou základem sušené datle nebo fíky, a ty jsou hodně sladké i bez dalších přídavků.

Přesto mají ve výživových tabulkách v kolonce Cukr vysoké hodnoty, třeba 69 g/100 g, jako má ovocná tyčinka Emco. Tabulka totiž nerozlišuje, zda jde o cukry pocházející z ovoce, nebo o cukry přidané, kterých bychom měli přijmout maximálně 50 gramů za den. Prozradí to ale složení. Až z něj zjistíte, že tyčinka není doslazovaná, cukr ani jeho varianty ve výčtu surovin nefiguruje, všechny cukry jsou tedy glukóza a fruktóza z ovoce.

Výrobci používají sladidla na bázi cukrů nejen kvůli chuti, ale také jako pojidlo mezi jednotlivými sypkými složkami.

Ořechy jsou tučné, ale zasytí

Energetickou hodnotu tyčinek zvyšují kromě cukru i tuky. Zejména ty ořechové. Ořechy jsou výhodné, protože snižují glykemický index, takže po tyčince nebudete mít tak rychle hlad, lépe vás zasytí.

Důležité je sledovat nejen obsah tuků, ale i jak velký podíl z nich tvoří nasycené mastné kyseliny. Ideální je, když je obojího co nejméně. Pro ilustraci: Nature Valley má 17 g/100 g tuků, ale z toho jen dva gramy připadají na nasycené mastné kyseliny. Tyčinka Tekmar má stejný obsah tuků, ale nasycených mastných kyselin je 11 g/100 g, to je 64 procent.

K čemu se hodí?

Müsli a flapjacky. Nejcennější na nich jsou ovesné vločky, čím více jich je, tím lépe. Na to, aby dostatečně zasytily, mají ale příliš málo bílkovin a vlákniny. Nutričně vyváženou svačinou nejsou, v případě nouze zaženou ten nejhorší hlad a zabrání tak pozdějšímu přejedení.

Ovocné tyčinky. Mají nižší energetickou hodnotu, zato hodně cukrů, takže vás rychle „nakopnou“, ale jsou jen slabou náplastí na hlad. Mohly bychom je nazvat „soustem první pomoci“.

„Může jako malé rychlé sousto překlenout čas mezi hlavními jídly, abych později nepadala hlady a nevyplenila po příchodu domů lednici,“ říká Karolína Hlavatá, odborná garantka iniciativy Vím, co jím a piju, která tyčinky hodnotila.

Pokud by měla ovocná tyčinka sloužit jako odpolední svačina, bylo by ji třeba doplnit například jogurtem, abychom zvýšili energetickou hodnotu a bílkoviny.

„Ve chvíli, kdy už tyčinku pojímám jako odpolední svačinu, tak bych měla zvolit nějakou víceenergetickou, zhruba kolem 800 kilojoulů. A to už mě přivádí k tyčinkám ořechovým,“ míní výživová expertka.

Ořechové tyčinky. Dodají podstatně více energie a obsahují i více bílkovin a vlákniny, takže lépe zasytí. Je však třeba počítat s vyšším příjmem tuků a také přidaných cukrů. Jsou také hůře stravitelné. „Ořechová tyčinka na výlet na kole není to pravé ‚ořechové‘, mohlo by vám být těžko,“ říká Karolína Hlavatá. „Nejlepší je spojení obojího. Samotné ovoce nezasytí, ale v kombinaci s ořechy už to může být velmi dobrá plnohodnotná svačina.“

Jako „nouzovka“ do šuplíku v práci se však ořechová tyčinka příliš nehodí. „To si stejně tak můžu koupit pytlíček obyčejných mandlí a vyjde mě to levněji. Když si k tomu udělám zelený čaj, mám antioxidační bombu a bez přidaných cukrů,“ radí odbornice na výživu.