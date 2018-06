Uber finančně krvácí. Záchranu hledá na burze

„Pokud jde o profil společnosti, jsme v dobré pozici. Co se týče zisku a marže, stále se zlepšujeme,“ řekl Khosrowshahi.

Uber zatím neoslovil žádnou z bank, která by vstup na burzu realizovala. Podle svého generálního ředitele má však společnost velmi silnou platební bilanci. „Myslím, že máme nakročeno k tomu, abychom první akcie nabídli v roce 2019,“ řekl Khosrowshahi pro CNBC.

Loni společnost řešila hned několik skandálů, mezi nimi byl i hackerský útok na více než 57 milionů zákazníků a řidičů, či sexuální obtěžování (podrobnosti v tomto článku). Do toho se společnost dlouhodobě propadá do ztráty. Provozovatel Uber Technologies v loňském roce hospodařil se ztrátou 4,5 miliardy dolarů (v přepočtu asi 92 miliard korun).

Koncem května společnost Uber nicméně uvedla, že v prvním čtvrtletí letošního roku došlo k silnému růstu příjmů a ke snížení ztrát. Čisté příjmy podle Uberu vzrostly oproti roku 2004 o 67 procent a ztráty se meziročně snížily o 49 procent. V lednu potom Uber uzavřel dohodu se společností SoftBank, japonský konglomerát spolu s dalšími investory získal v Uberu podíl 17,5 procenta.

Podle agentury Bloomberg situaci firmy ještě víc komplikuje situace na trhu práce - řidičů je málo. Míra nezaměstnanosti se navíc neustále snižuje.

Rodí se manažerský tým

Dříve než Uber vstoupí na burzu, chce Khosrowshahi vybudovat svůj první manažerský tým. Prvním krokem bude najmutí finančního ředitele.

Generální ředitel Khosrowshahi v rozhovoru pro CNBC zmínil také investora Warrena Buffetta, který by se mohl stát jedním z investoru. Buffett v minulosti uvedl, že šéfa Uberu obdivuje. Počátkem letošního roku sám uvažoval o investici tří miliard dolarů (přibližně 66 miliard korun) právě do společnosti Uber Technologies, podle agentury Bloomberg však dohoda padla kvůli neshodám ohledně podmínek.

Jde to i bez Buffetta

„Jedním z mých životních cílů bylo získat Buffetta jako investora do něčeho, čeho jsem sám součástí. Ale zklamal jsem,“ svěřil se Khosrowshahi s tím, že doufá, že by se na investici mohli jednoho dne dohodnout. „Nemyslím si, že bychom se museli nutně přizpůsobovat typické Buffettovské investici. Rozdílnost by pro nás naopak mohla být výhodou,“ konstatoval.

I když Khosrowshahi v investici Buffetta doufá, nepovažuje ji za prioritu. Tou je momentálně zmíněné budování manažerského týmu, postavení funkčního a udržitelného ekonomického modelu a hlavně veřejný úpis akcií.

Khosrowshahi také řekl, že chce pole působnosti Uberu rozšířit. „Ať už jde o auto, kolo, chůzi nebo cestu autobusem či metrem, chceme být ti, kteří cestující přepraví z bodu A do bodu B,“ prohlásil. Začátkem května Uber předvedl i prototyp takzvaného létajícího auta, které vzhledem připomíná obří dron.