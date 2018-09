Pražané jsou hladoví a jídlo musí mít včas, říká šéf Uber Eats

Značka Uber je v Praze známá díky vaší aplikaci na objednání taxi. Proč je pro vás zajímavý byznys s rozvážkou jídla?

Uber Eats celosvětově funguje na principu technologie Uber. V České republice jsme službu spustili od 22. srpna. Zabýváme se přepravou z bodu A do bodu B, proto je to pro nás velmi lákavé. Je to zároveň potvrzení, že Praha je pro společnost úspěšným trhem a máme zde dlouhodobé plány. Jsme největší platformou na doručování jídla na světě. Působíme ve více než 290 městech ve 36 zemích světa. S Prahou jsme zároveň startovali v Bukurešti, Rijádu a Nairobi. Nevidíme důvod, proč by nemohla být služba úspěšná v šesti stech světových městech jako klasický Uber.

V Praze nejste sami, jsou zde už tři konkurenční firmy – Dáme jídlo, Wolt a Ordr. Je tu místo pro všechny?

Je to sice klišé, ale konkurence je dobrá věc a jsme na ni zvyklí. To, že v průběhu pár týdnů vstoupily dvě nové služby na trh, ukazuje na jeho potenciál a velikost. Ani zdaleka není ještě tento trh obsazený. Myslím, že je to prostor pro více než jednoho hráče a vydělat na tom mohou všichni – strávníci, restaurace i hráči na trhu.

Přituhuje na trhu? Přetahujete si už navzájem restauratéry?

Spolupracujeme s více než sto restauracemi a chceme, aby jejich počet byl do konce roku třikrát až čtyřikrát vyšší. Nenazval bych to konkurenčním bojem. Od restauratérů máme dvě vazby. Jedni vítají, že digitalizace vstupuje už i do gastronomie, a další jsou rádi, že je tu nová konkurence. Praha není nafukovací, snažíme se oslovit restaurace od kebabu na růžku po „fine dining“ podniky. My však nevíme, zda někdo od konkurence přešel k nám. Restaurace mohou spolupracovat s více kanály, v tom není problém.

Čekáte přesto, že se časem některé služby na trhu sloučí nebo zaniknou?

Čas ukáže, je předčasné spekulovat. Online trh s objednávkou jídla tvoří řádově procenta a má se hodně kam posunout.

Působíte jen lokálně – v Praze, ale ani tu nepokrýváte úplně. Jídlo si u vás neobjednají ve Strašnicích, Vysočanech, na Hanspaulce a dalších částech. Proč?

Postupně chceme oblast rozšiřovat, ale teď se soustředíme na to, abychom službu stoprocentně vyladili. Objednávku musíte dostat v kvalitě a ideálně do půl hodiny. To je evropský průměr Uber Eats. Rychlost doručení je absolutně kritický faktor toho, jak člověk službu využívá. Při spuštění služby jsme uváděli čas čtyřicet minut, ale už se blížíme půlhodině. Až budeme zvládat zajistit rozvoz do půl hodiny, přijde čas na expanzi.

Kolik objednávek jídla máte?

Je to relativně citlivá otázka, ale jsme velmi spokojení.

Při kolika objednávkách je byznys rentabilní?

Spíš než na rentabilitu se díváme na to, aby se služba uchytila a našla si své místo.

Máte v plánu do budoucna vyjet i mimo Prahu?

Naše priorita je Praha. Až se nám to povede, určitě vidíme prostor pro to, abychom vyjeli i do jiných měst. Zájem o službu vidíme v Plzni, Brně nebo Ostravě.

Jídla z restaurací předpokládám nerozváží taxikář?

Můžeme se opřít o bázi více než dvou tisíc aktivních řidičů klasického Uberu, ale cílem je samostatná služba, to znamená doručování kurýry na skútrech, kolech apod. Řidičům dáváme možnost, aby se zaregistrovali do služby Uber Eats a rozváželi také jídlo, ale nesmí vézt najednou zákazníka a jídlo v kufru.

Využijete logistiku i pro rozvoz dalšího zboží?

Ano. Máme know-how, jak dostat člověka z místa na místo. Čtyři sta tisíc zákazníků v Praze je dost na to, abychom odhadli, jak se Praha hýbe. V zahraničí se rozbíhá například služba Uber Freight, která slouží k přepravě nákladního zboží pomocí kamionů. Ve dvou městech ve Spojených státech se také testuje služba Uber Rush pro přepravu ostatního zboží, jako jsou dokumenty, květiny, cokoliv. Cílem Uberu je do budoucna přeprava kteréhokoliv zboží.

Nemáte aktuálně problém s náborem kurýrů?

Máme desítky aktivních kurýrů, kteří se hlásí každý den. Denně přicházejí noví zájemci o službu. V náborovém centru v Karlíně je zaškolujeme, učíme manipulaci s jídlem apod. Věříme, že nedostatek řidičů nezadrhne náš rozjezd.

Cílíte trochu na jiné restaurace než konkurence?

Chceme, aby výběr restaurací byl co nejširší. Nemáme konkrétní jeden segment.

V čem chcete konkurovat ostatním službám?

Stoprocentně hlavně technologií, na níž stojí Uber. Pomocí strojového učení bychom chtěli uzpůsobit aplikaci uživateli. Bude si pamatovat, že pán si v pondělí ráno objednává saláty, ale v sobotu večer pizzu, a podle toho zacílí nabídku. Služba musí být dostupná pro každého, musí být transparentní – cena donášky 49 pro každého –, musí být rychlá a aplikace musí být zajímavá.

Cena je posazena možná trochu výš, než je na trhu obvyklé.

Dělali jsme si analýzy a myslíme, že cena je pro zákazníky stále ještě zajímavá, zejména v ohledu, že se chceme zaměřit na rychlé doručení.

Říká se, že budete lákat velké zákazníky, jako je McDonald’ s.

McDonald’s a Uber Eats jsou globálními partnery a naše spolupráce funguje. Možnost zvažujeme i v České republice, určitě by to pro nás dávalo smysl.