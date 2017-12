Uber je přepravní služba a musí mít licenci, rozhodl Soudní dvůr EU

Soudní dvůr Evropské unie (EU) reagoval na podnět obchodního soudu v Barceloně, který projednává žalobu profesní organizace sdružující řidiče taxislužeb v Barceloně proti filiálce Uberu ve Španělsku za nekalou soutěž. Barcelonský soud má za to, že pro řešení jím projednávaného sporu je nezbytný výklad několika ustanovení unijního práva.

„My na Uber nahlížíme jako na standardní taxislužbu dlouhodobě a při kontrolách proto po řidičích vyžadujeme to, co stanovuje zákon. Rozhodnutí Evropského soudního dvora nám teď potvrzuje, že postupujeme správně a já věřím, že k tomu budou stejně přistupovat i naše soudy. Situaci musíme řešit. Není možné, aby v ČR tato firma podnikala, neodváděla daně s tvářila se jako sdílená ekonomika a firma, které nejde o zisk. Všichni víme, že tu Uber podniká, vydělává, neodvádí daně a nedodržuje české zákony,“ řekla iDNES.cz primátorka hlavního města Adriana Krnáčová.



„Pro Česko to znamená, že se nejedná o informačně technologickou službu. Jinými slovy by se u nás regulací Uberu mělo začít zabývat ministerstvo dopravy,“ řekla iDNES.cz Jana Břeská ze Sdružení pro internetový rozvoj.



„Souhlasím s tím, že Uber je taxislužba. Řikali jsme to celou dobu, Uber je potřeba regulovat stejně jako taxíky. Ještě bych dodal, že jsme před nedávnem říkali, že chceme taxikářům umožnit, aby nejezdili jen podle taxametrů, ale aby mohli mít službu v mobilu, ve které si smluvně domluví trasu se zákazníkem. Mohli by tak jezdit stejně jako třeba Liftago nebo Uber, ale mělo by to být regulované,“ řekl ministr dopravy Dan Ťok.

„Ve většině zemí EU již dnes fungujeme v souladu s místními zákony jako regulovaná dopravní společnost, rozhodnutím se tedy podmínky nemění. Miliony Evropanů přitom ale stále nemohou používat aplikace, jako je naše. Jak potvrdil náš nový generální ředitel, služby, jako je Uber, je vhodné regulovat. Proto dál spolupracujeme s městy, aby spolehlivé svezení na jedno kliknutí bylo dostupné opravdu každému,“ uvedla tisková mluvčí společnosti Uber v ČR a SR Miroslava Jozová.



Přestože se rozhodnutí Soudního dvora vztahuje výslovně jen na „neprofesionální řidiče“, mohlo by do budoucna otevřít dveře dalším omezením, domnívá se agentura DPA. Rovněž ve Spojených státech se diskutuje mimo jiné o tom, zda má Uber považovat řidiče za živnostníky, kteří jeho prostřednictvím nabízejí službu, nebo za zaměstnance. V druhém případě by se to projevilo v nárůstu ceny za takovou službu.

Evropská konfederace odborových svazů v dopravě dnešní soudní rozhodnutí ve svém prohlášení „vřele vítá“. Podle jejího názoru pomůže řidičům k řádným mzdám a zlepší jejich pracovní podmínky. Jiného názoru je ale asociace sdružující internetové firmy, která varuje, že rozsudek jde proti snahám EU o podporu inovací v konkurenčním boji s čínskými a americkými internetovými firmami, uvedla agentura AP.

Z Uberu se stává normální korporace

Kvůli právním problémům Uber po celé Evropě v podstatě zrušil službu UberPop, kdy pasažéry přepravovaly soukromé osoby, uvedla agentura DPA. V současnosti spolupracuje s řidiči klasických taxislužeb.



„Rozhodnutí Soudního dvoru EU není překvapivé. Očekávali jej samotní vrcholní představitelé Uberu, jak na globální, tak na regionální, středoevropské a české úrovni. Uberu rozhodnutí přesto nepochybně ztíží život. Stane se z něj úplně normální korporace, která již nebude s regulátory všude po světě svádět otevřené bitvy, ale povede dialog v zákulisí a v rukavičkách,“ analyzuje situaci hlavní ekonom společnosti Cyrrus Lukáš Kovanda.



Komplikace ve Španělsku ale nejsou jediné, se kterými alternativní taxislužba Uber poslední rok zápasí. Některá světová velkoměsta její provoz výrazně omezují, nebo přímo zakazují. V Londýně vypršela Uberu licence na konci září a město se rozhodlo ji neobnovit. Firma už také musela některé země zcela opustit, například Maďarsko, Dánsko, nebo Izrael.

V České republice se situace kolem Uberu vyhrotila hlavně ve dvou největších městech. V Brně se v říjnu konala protestní jízda taxikářů, kteří jej považují za nezákonnou konkurenci a svým protestem chtěli podpořit kolegy z Prahy, kteří ve stejný den uspořádali blokádu příjezdových cest k Letišti Václava Havla včetně části Pražského okruhu.

Podle údajů Uberu spoléhá na objednání svezení jedním klinutím v České republice přes 269 tisíc cestujících a prostřednictvím aplikace si vydělávají tisíce nezávislých řidičů. Firma připomíná, že vláda České republiky v současnosti přehodnocuje stávající legislativní rámec. Uber je součástí pracovní skupiny, která se těchto diskuzí účastní.



Společnost také čelí žalobě za masivní únik dat z roku 2016, který ovlivnil 57 milionů jejích zákazníků a řidičů. Podle BBC představitelé Uberu minulý týden potvrdili, že zaplatili hackerům sto tisíc dolarů za zničení uniklých dat, jenže nejdřív se pokusili únik zamaskovat (podrobnosti v článku Uber rok tajil, že mu ukradli data zákazníků).